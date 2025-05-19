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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 MAYIS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç fikstürü

        Bugünkü maçlar 19 Mayıs 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        19 Mayıs Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. . Yerli ve yabancı liglerde önemli karşılaşmalar oynanacak. İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Brighton deplasmanına çıkacak. Premier Lig'in yanı sıra TFF 1. Lig, TFF 3. Lig, İspanya La Liga 2, İtalya Serie B, Rusya Premier Lig, Danimarka Süper Lig ve İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig'de de kritik mücadeleler futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 19 Mayıs 2025 maç programı ve saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 19.05.2025 - 15:15
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        1

        Futbolseverler, bugün yerli ve yabancı liglerde oynanacak birbirinden kritik maçlar ile futbola doyacak. Bugünkü maçlar 19 Mayıs 2025 programı ile ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusu yanıt buldu. İngiltere Premier Lig’de Liverpool ile Brighton karşı karşıya gelecekken TFF 1. Lig, TFF 3. Lig, İspanya La Liga 2, İtalya Serie B, Rusya Premier Lig, Danimarka Süper Lig ve İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig’de de heyecan dolu karşılaşmalar oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 19 Mayıs 2025 Bugünkü maçların saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        MAÇ PROGRAMI 19 MAYIS 2025: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        TFF 1. Lig - Yükselme Play-off - 2. Tur

        20:00 Geosis Boluspor - Teksüt Bandırmaspor (beIN Sports 2, TRT Spor)

        3

        TFF 3. Lig - Yükselme Play-off - 3. Tur

        15:30 Sebat Gençlikspor - Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor

        16:00 Ayvalıkgücü Belediyespor - Küçükçekmece Sinop SK

        16:00 Karşıyaka - Muş SK

        20:00 Balıkesirspor - Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

        4

        İngiltere Premier Lig

        22:00 Brighton - Liverpool (beIN Sports 3)

        5

        İspanya La Liga 2

        21:30 Cordoba - Mirandes

        İtalya Serie B - Küme Düşme - Final

        21:30 Salernitana - Frosinone

        6

        Rusya Premier Lig

        20:30 L. Moskova - CSKA Moskova

        İrlanda Cumhuriyeti Premier Lig

        21:45 Shelbourne - Drogheda

        22:00 Shamrock R.- St. Patrick's

        7

        Danimarka Süper Lig - Şampiyona Grubu

        20:00 Brondby - Midtjylland

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