19 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor Adana Demirspor’a konuk olacakken, Göztepe Beşiktaş’ı ağırlayacak. La Liga’da ise Barcelona Celta Vigo ile Las Palmas Atletico Madrid ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…