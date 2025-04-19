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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 NİSAN 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 19 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 19 Nisan Cumartesi günü oynanacak maçlar araştırılıyor. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A'da birbirinden çekişmeli karşılaşmalar oynanacak. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar haberimizde. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, bugünkü maçlar 19 Nisan 2025 programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2025 - 08:57 Güncelleme: 19.04.2025 - 09:09
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        1

        19 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A’da oynanacak maçlar ve canlı yayın kanalları araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Trabzonspor Adana Demirspor’a konuk olacakken, Göztepe Beşiktaş’ı ağırlayacak. La Liga’da ise Barcelona Celta Vigo ile Las Palmas Atletico Madrid ile mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 19 Nisan 2025 Cumartesi bugünkü maçlar…

        2

        19 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        SÜPER LİG

        13:30 Kasımpaşa - Sivasspor beIN SPORTS 2

        16:00 Adana Demirspor - Trabzonspor beIN SPORTS 1

        19:00 Göztepe - Beşiktaş beIN SPORTS 1

        3

        TFF 1. LİG

        13:30 Erzurumspor FK - İstanbulspor beIN Sports Max 2, TRT Spor

        16:00 Pendikspor - Şanlıurfaspor beIN Sports Max 2, TRT Spor

        19:00 Amed SK - Çorum FK beIN Sports Max 2

        19:00 Boluspor - Fatih Karagümrük beIN SPORTS 2, TRT Spor

        4

        İNGİLTERE PREMİER LİG

        17:00 Brentford - Brighton beIN CONNECT

        17:00 Crystal Palace - Bournemouth beIN CONNECT

        17:00 Everton - Manchester City beIN SPORTS 3

        17:00 West Ham United - Southampton beIN CONNECT

        19:30 Aston Villa - Newcastle United beIN SPORTS 3

        5

        İSPANYA LA LİGA

        15:00 Rayo Vallecano - Valencia S Sport

        17:15 Barcelona - Celta Vigo S Sport Plus

        19:30 Mallorca - Leganes

        22:00 Las Palmas - Atletico Madrid S Sport

        6

        ALMANYA BUNDESLİGA

        16:30 Freiburg - Hoffenheim beIN CONNECT

        16:30 Heidenheim - Bayern Münih beIN SPORTS 2

        16:30 Leipzig - Holstein Kiel beIN CONNECT

        16:30 Mainz - Wolfsburg beIN CONNECT

        16:30 Werder Bremen - Bochum beIN CONNECT

        19:30 Union Berlin - Stuttgart beIN CONNECT

        7

        FRANSA LİGUE 1

        18:00 PSG - Le Havre beIN SPORTS MAX 1

        20:00 Monaco - Strasbourg beIN SPORTS MAX 1

        22:05 Marsilya - Montpellier beIN SPORTS 3

        8

        İTALYA SERİE A

        16:00 Lecce - Como

        19:00 Monza - Napoli

        21:45 Roma - Hellas Verona

        9

        PORTEKİZ PREMİER LİG

        17:30 AVS - Casa Pia

        17:30 Nacional - Gil Vicente

        20:00 Estoril - Sporting Braga

        20:00 Arouca - Estrela

        22:30 Vitoria Guimaraes - Benfica

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