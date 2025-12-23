Bugünkü maçlar 23 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
23 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası grup etabı ilk hafta maçları bugün oynanacak mücadelelerle devam edecek. Kupada bugün derbi heyecanı yaşanacak. Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. İngiltere Lig Kupası'nda ise çeyrek final heyecanı yaşanacak. Arsenal-Crystal Palace karşılaşması, futbol tutukunlarını ekran başına kilitleyecek. EuroLeague'de de birbirinden kritik mücadeleler basketbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 23 Aralık 2025 maç takvimi...
Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ile Crystal Palace, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan yarı finale yükselecek. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maçları büyük bir heyecanla takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Aralık 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…
23 ARALIK 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası - Grup B
17:30 Konyaspor-Antalyaspor (A Spor, mackolik)
Ziraat Türkiye Kupası - Grup C
15:00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (A Spor, mackolik)
20:30 Fenerbahçe-Beşiktaş (ATV)
İngiltere Lig Kupası - Çeyrek Final
23:00 Arsenal-Crystal Palace (EXXEN)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup C
20:30 Nijerya-Tanzanya (EXXEN)
23:00 Tunus-Uganda (EXXEN)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup D
15:30 D. Kongo Cumhuriyeti-Benin (EXXEN)
18:00 Senegal-Botsvana (EXXEN)
AFC Şampiyonlar Ligi
16:45 Al Hussein - Ahal (Spor Smart, Smart Spor HD)
19:00 Al Sadd - Al Ahli Dubai (Spor Smart, Smart Spor HD)
21:15 Al Ittihad - Nasaf Qarshi (Smart Spor 2)
Portekiz Süper Ligi
23:45 Vitoria - Sporting Lisbon (Tivibu Spor 1)
23:45 Guimaraes - Sporting Lisbon (S Sport Plus)
EuroLeague
19:00 Dubai Basketball - Olimpia Milano
20:45 Fenerbahçe - Barcelona
21:00 Žalgiris - Panathinaikos
21:30 Bayern - Hapoel Tel Aviv
22:00 Valensiya - Baskonya
22:45 Lyon-Villeurbanne - Anadolu Efes
22:45 Paris - Kızılyıldız