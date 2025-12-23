Futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 23 Aralık Salı günü oynanacak karşılaşmalar merak ediliyor. Bugünkü maç takvimine göre Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal ile Crystal Palace, çeyrek finalde kozlarını paylaşacak. Kazanan yarı finale yükselecek. EuroLeague’de ise Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’in maçları büyük bir heyecanla takip edilecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 23 Aralık 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları…