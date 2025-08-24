Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 günün maç takvimi
Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos Pazar günün maç programı belli oldu. Buna göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar listesi...
24 Ağustos 2025 maç programı açıklandı. Böylece Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...
24 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Trendyol Süper Lig
19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)
21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (beIN Sports 1)
Trendyol 1. Lig
19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
21.30 Amed SK-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)
21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)
İngiltere Premier Lig
16.00 Crystal Palace-Nottingham Forest
16.00 Everton-Brighton
18.30 Fulham-Manchester United
İspanya La Liga
18.00 Osasuna-Valencia
20.30 Villarreal-Girona
20.30 Real Sociedad-Espanyol
22.30 Real Oviedo-Real Madrid
İtalya Serie A
19.30 Como-Lazio
19.30 Cagliari-Fiorentina
21.45 Juventus-Parma
21.45 Atalanta-Pisa