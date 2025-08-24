24 Ağustos 2025 maç programı açıklandı. Böylece Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...