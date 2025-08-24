Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 24 AĞUSTOS 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte günün maç programı

        Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 günün maç takvimi

        Her gün yerli ve yabancı liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugün hangi maçların oynanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. 24 Ağustos Pazar günün maç programı belli oldu. Buna göre; Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor'un maçlarına ilişkin detaylar merak ediliyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2025 - 10:32 Güncelleme: 24.08.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        24 Ağustos 2025 maç programı açıklandı. Böylece Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga’da hangi maçların oynanacağı belli oldu. Bu akşam yerli ve yabancı liglerde dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 24 Ağustos 2025 bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        2

        24 AĞUSTOS 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        Trendyol Süper Lig

        19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (beIN Sports 1)

        21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (beIN Sports 1)

        3

        Trendyol 1. Lig

        19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

        19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        21.30 Amed SK-Özbelsan Sivasspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

        21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

        4

        İngiltere Premier Lig

        16.00 Crystal Palace-Nottingham Forest

        16.00 Everton-Brighton

        18.30 Fulham-Manchester United

        5

        İspanya La Liga

        18.00 Osasuna-Valencia

        20.30 Villarreal-Girona

        20.30 Real Sociedad-Espanyol

        22.30 Real Oviedo-Real Madrid

        6

        İtalya Serie A

        19.30 Como-Lazio

        19.30 Cagliari-Fiorentina

        21.45 Juventus-Parma

        21.45 Atalanta-Pisa

        7

        Fransa Ligue 1

        16.00 Lorient-Rennes

        18.15 Toulouse-Brest

        18.15 Le Havre-Lens

        18.15 RC Strasbourg-Nantes

        21.45 Lille-Monaco

        8

        Almanya Bundesliga

        16.30 Mainz 05-Köln

        18.30 Borussia Mönchengladbach-Hamburg

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        Kuzey yağmurları! İşte bugün illerimizde beklenen hava durumu
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        "Tribünlerin kalbini almaya çalıştı"
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        Okullar açılıyor! Anneler babalar bu önerilere dikkat!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Kayserispor 11'i!
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        İş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni bulundu
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        'Ela Rumeysa ile Bu Sabah' başlıyor
        "Hasret bitiyor"
        "Hasret bitiyor"
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        Kızını bıçakla mahallede kovaladı!
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        ABD'den Ukrayna'ya füze engeli
        Uyarılarda bulundu
        Uyarılarda bulundu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Mental yorgunluktan kurtulmanın 10 yolu
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Jose Mourinho: 5-6 gol atabilirdik!
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Alman basını: Çin barış gücü için hazır
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Caddeler, sokaklar boş kaldı... Termometre 55 dereceyi gördü!
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        Krema ve kaymak üretiminde yeni standartlar getirildi
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        "Topraklarımızı işgalciye teslim etmeyeceğiz"
        Bodrum'da ortaya çıktı
        Bodrum'da ortaya çıktı
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...
        Dikkat herkesin başına gelebilir! Tavuk yerken...