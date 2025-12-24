Bugünkü maçlar 24 Aralık 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler 24 Aralık Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaları merak ediyor. Bu kapsamda ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?'' sorularına yanıt aranıyor. Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları devam ediyor. Bugün toplam 4 maç oynanacak. Afrika Uluslar Kupası'nda da heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 24 Aralık 2025 bugünkü maç programı...
24 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları devam ediyor. Bu akşam 4 maç yapılacak olup Süper Lig ve 1. Lig ekipleri kozlarını paylaşacak. Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda ise E ve F Grubu karşılaşmaları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…
24 ARALIK 2025 BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Türkiye Kupası Grup A
15:30 Boluspor-Fethiyespor (A Spor)
Türkiye Kupası Grup B
13:00 Iğdır FK-Aliağa Futbol A.Ş. (A Spor)
20:30 Samsunspor-Eyüpspor (A Spor)
Türkiye Kupası Grup C
18:00 Keçiörengücü-Beyoğlu Yeniçarşıspor (A Spor)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup E
15:30 Burkina Faso-Ekvator Ginesi (Exxen)
18:00 Cezayir-Sudan (Exxen)
Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas - Grup F
20:30 Fildişi Sahili-Mozambik (Exxen)
23:00 Kamerun-Gabon (Exxen)