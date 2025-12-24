24 Aralık 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası grup etabında ilk hafta maçları devam ediyor. Bu akşam 4 maç yapılacak olup Süper Lig ve 1. Lig ekipleri kozlarını paylaşacak. Fas'ta düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda ise E ve F Grubu karşılaşmaları oynanacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 24 Aralık 2025 bugünkü maçlar, başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları…