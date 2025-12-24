Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında her gün birbirinden farklı diziler, filmler, programlar ve yarışmalar yayınlanıyor. Ekrana gelecek yapımlar kanalların yayın akışları aracılığıyla belli oluyor. 24 Aralık 2025 TV yayın akışı listesi gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte 24 Aralık Çarşamba Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, ATV, TV8, Now TV yayın akışı listesi…