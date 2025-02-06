Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
6 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta bu akşam oynanacak 4 maçla sona erecek. ZTK maçlarının yanı sıra Belçika Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Kupası ve İngiltere Lig Kupası karşılaşmaları oynanacak. İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Liverpool ve Tottenham karşı karşıya gelecek. İspanya Kral Kupası'nda yarı final bileti almak isteyen Real Sociedad, Osasuna'yı konuk ederken Valencia ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…
Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Boluspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Şubat bugünkü maç programı…
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 2. HAFTA HEYECANI
Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı, 6 Şubat Perşembe bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.
Günün açılış mücadelesinde Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ise Boluspor, Galatasaray’ı konuk edecek.
Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
6 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Ziraat Türkiye Kupası
A Grubu
18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park) (A Spor)
B Grubu
13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (A Spor)
20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel) (A Spor)
C Grubu
16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk) (A Spor)
İngiltere Lig Kupası - Yarı Final
23:00 Liverpool - Tottenham (TV 8,5)
Belçika Kupası - Yarı Final
22:45 Antwerp - Anderlecht
İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final
21:30 R. Sociedad - Osasuna
23:30 Valencia - Barcelona
Fransa Kupası - Son 16 Turu
23:00 Bourgoin - Reims
Portekiz Kupası - Çeyrek Final
23:45 Rio Ave - Sao Joao Ver