Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Boluspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Şubat bugünkü maç programı…