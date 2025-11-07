Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 7 KASIM 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç takvimi 7 Kasım 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda yayınlanacak?

        Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya LaLiga, İtalya Seria A, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga ve Suudi Arabistan - Pro Lig maçları futbolseverler tarafından araştırılıyor. THY EuroLeague'de de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanacak mücadeleleri kaçırmak istemeyen sporseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 7 Kasım 2025 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte, 7 Kasım 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2025 - 12:00 Güncelleme: 07.11.2025 - 12:00
        1

        Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 7 Kasım 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Süper Lig’de 12. haftanın perdesi açılıyor. THY EuroLeague'de 9. haftasında ise Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        2

        7 KASIM 2025 MAÇ PROGRAMI

        Süper Lig

        20:00 Gençlerbirliği - Başakşehir FK (beIN Sports 1)

        3

        1. Lig

        14:30 Sarıyer - Van Spor FK (TRT Spor)

        17:00 Bodrum FK - İstanbulspor (TRT Spor)

        4

        İspanya - LaLiga

        23:00 Elche - Real Sociedad (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)

        5

        İtalya - Serie A

        22:45 Pisa - Cremonese (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)

        6

        Fransa - Ligue 1

        22:45 Paris FC - Rennes

        7

        Almanya - Bundesliga

        22:30 Werder Bremen - Wolfsburg (S Sport Plus, TiviBu Spor 1)

        8

        Suudi Arabistan - Pro Lig

        16:20 Al Fayha - Al Akhdoud

        17:35 Al Fateh - Al Taawon

        20:30 Al Najma - Al Hilal Riyadh (S Sport Plus, TRT Spor)

        9

        THY Avrupa Ligi

        20:30 Anadolu Efes - Olimpia Milano (S Sport, S Sport Plus)

        21:00 Zalgiris - Valensiya (S Sport, S Sport Plus)

        22:15 Olimpiakos - Partizan (S Sport, S Sport Plus)

        22:30 Barcelona - Real Madrid (S Sport, S Sport Plus)

        10
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
