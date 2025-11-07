Günün maçları sporseverler tarafından merak ediliyor. Bugün oynanacak Süper Lig, 1. Lig, LaLiga, Seria A, Ligue 1, Bundesliga, Suudi Arabistan - Pro Lig ve THY EuroLeague karşılaşmalarını kaçırmak istemeyenler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. 7 Kasım 2025 maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Süper Lig’de 12. haftanın perdesi açılıyor. THY EuroLeague'de 9. haftasında ise Anadolu Efes, sahasında İtalya temsilcisi Olimpia Milano'yu ağırlıyor. Peki bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?