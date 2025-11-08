Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 8 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ | Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı

        8 Kasım 2025 TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?

        ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu izleyiciler tarafından yanıt arıyor. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar için kanalların 8 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri inceleniyor. Show TV'nin ilgiyle izlenen komedi programı Güldür Güldür Show bu akşam 417. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Star TV'de Charlie'nin Melekleri filmi sinemaseverlerle buluşacakken, TV8'de MasterChef Türkiye heyecanı devam edecek. İşte 8 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        Giriş: 08.11.2025 - 14:04 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:04
        Kanalların 8 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece bugün yayınlanacak programlar, diziler, filmler ve yarışmalar belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Show TV’nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show 417. bölümü ile izleyicileri kahkahaya boğacak. Peki bugün TV'de başka neler var, hangi diziler ekrana gelecek? İşte, 8 Kasım 2025 Cumartesi Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TV8, TRT 1, NOW TV yayın akışı...

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:00 Bereketli Topraklar

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Veliaht

        15:30 Bereketli Topraklar

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        23:45 Bereketli Topraklar

        02:30 Kızılcık Şerbeti

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Eşref Rüya

        16:15 Uzak Şehir

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar

        00:15 Uzak Şehir

        02:30 Poyraz Karayel

        04:15 Müzik Arası

        05:00 Üç Kız Kardeş

        ATV YAYIN AKIŞI

        07:30 atv’de Hafta Sonu

        10:00 Aynadaki Yabancı

        12:40 Gözleri KaraDeniz

        15:40 Kuruluş Orhan

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı

        00:20 Gözleri KaraDeniz

        03:00 Kardeşlerim

        05:30 Bir Gece Masalı

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:00 Hayat Bazen Tatlıdır

        10:30 Çarpıntı

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Sahipsizler

        19:00 Star Haber

        20:00 Charlie'nin Melekleri

        22:30 Charlie'nin Melekleri

        00:45 Çarpıntı

        03:00 Yüksek Sosyete

        05:00 Hanım Köylü

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:08 İstiklal Marşı

        05:10 Yedi Numara

        05:50 Benim Güzel Ailem

        08:20 Kod Adı Kırlangıç

        09:55 Hayallerinin Peşinde

        10:55 Taşacak Bu Deniz

        14:30 Teşkilat

        17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19:00 Ana Haber

        20:00 Gönül Dağı

        00:15 Pelin Çift ile Gündem Ötesi

        01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

        01:50 Taşacak Bu Deniz

        04:20 Yedi Numara

        05:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11:15 Memet Özer ile Mutfakta

        12:00 Kamera Arkası

        12:45 Halef: Köklerin Çağrısı

        16:00 Ben Leman

        19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ben Leman

        00:00 Efsane Futbol

        01:30 Sahtekarlar

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:45 Gençlik Rüzgarı

        10:00 Gazete Magazin

        14:15 MasterChef Türkiye

        16:00 İtiraf Et

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 İtiraf Et

        02:30 Gazete Magazin

        05:15 Gençlik Rüzgarı

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
