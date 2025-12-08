Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 8 ARALIK 2025 LİSTESİ | Bugün hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta? Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A...

        Bugünkü maçlar 8 Aralık Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        8 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa'nın önde gelen ligleri Premier Lig, LaLiga, Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. Lig ve Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK ve Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmaları günün en merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki bugün hangi maç, hangi kanalda ve saat saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar 8 Aralık 2025 listesi...

        Giriş: 08.12.2025 - 08:51 Güncelleme: 08.12.2025 - 08:51
        8 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi yayınlandı. Süper Lig ve 1. Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacakken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK ve Alanyaspor - Antalyaspor maçları için heyecan dorukta. Premier Lig’de Wolverhampton ile Manchester United karşılaşacak. LaLiga'da bir, Serie A'da ise üç maç yapılacak. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri…

        8 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR

        Süper Lig

        20:00 | Beşiktaş - Gaziantep FK

        20:00 | Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor

        1. Lig

        14:30 | Atakaş Hatayspor - SMS Grup Sarıyerspor

        14:30 | Bandırmaspor - Sipay Bodrum FK

        20:00 | Yeni Çorumspor AŞ - Siltaş Yapı Pendikspor

        İngiltere Premier Lig

        23:00 | Wolverhampton Wanderers FC - Manchester United FC

        İspanya LaLiga

        23:00 | CA Osasuna - Levante

        İtalya Serie A

        17:00 | Pisa SC - Parma

        20:00 | Udinese Calcio - Genoa GFC

        22:45 | Torino FC - AC Milan

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
