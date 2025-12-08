Bugünkü maçlar 8 Aralık Pazartesi: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?
8 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Avrupa'nın önde gelen ligleri Premier Lig, LaLiga, Serie A'da heyecan devam ediyor. 1. Lig ve Süper Lig'de zirve yarışı kızışıyor. Beşiktaş - Gaziantep FK ve Alanyaspor - Antalyaspor karşılaşmaları günün en merak edilen mücadeleleri arasında yer alıyor. Peki bugün hangi maç, hangi kanalda ve saat saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar 8 Aralık 2025 listesi...
8 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi yayınlandı. Süper Lig ve 1. Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacakken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK ve Alanyaspor - Antalyaspor maçları için heyecan dorukta. Premier Lig’de Wolverhampton ile Manchester United karşılaşacak. LaLiga'da bir, Serie A'da ise üç maç yapılacak. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri…
8 ARALIK 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR
Süper Lig
20:00 | Beşiktaş - Gaziantep FK
20:00 | Corendon Alanyaspor - Hesap.com Antalyaspor
1. Lig
14:30 | Atakaş Hatayspor - SMS Grup Sarıyerspor
14:30 | Bandırmaspor - Sipay Bodrum FK
20:00 | Yeni Çorumspor AŞ - Siltaş Yapı Pendikspor
İngiltere Premier Lig
23:00 | Wolverhampton Wanderers FC - Manchester United FC
İspanya LaLiga
23:00 | CA Osasuna - Levante
İtalya Serie A
17:00 | Pisa SC - Parma
20:00 | Udinese Calcio - Genoa GFC
22:45 | Torino FC - AC Milan