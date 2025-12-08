8 Aralık 2025 bugünkü maçlar listesi yayınlandı. Süper Lig ve 1. Lig'de birbirinden kritik karşılaşmalar oynanacakken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de yoğun bir futbol günü yaşanacak. Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş - Gaziantep FK ve Alanyaspor - Antalyaspor maçları için heyecan dorukta. Premier Lig’de Wolverhampton ile Manchester United karşılaşacak. LaLiga'da bir, Serie A'da ise üç maç yapılacak. İşte 8 Aralık 2025 maç programı ve karşılaşmaların başlangıç saatleri…