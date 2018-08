İkinci albümü “Mi Niña Lola” ile İspanyol Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Prodüksiyon’ ve ‘En İyi İspanyolca Albüm’ dallarında ödül alan Buika, “El Ultimo Trago” albümü ile de ‘En İyi Tropikal Albüm’ Grammy'sini kucakladı. Sanatçı, 56. Grammy ödüllerinde “La Noche Mas Larga” albümü ile 'En İyi Latin Caz Albümü’ ve 17. Latin Grammy ödüllerinde 'Si Volvere’ şarkısı ile ‘En İyi Kayıt’ kategorilerinde aday gösterilmişti.

“Vivir Sin Miedo” albümündeki şarkılara kendi imzasını atan Buika, Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, Afrobeat ve Gospel’i muhteşem bir şekilde harmanlıyor. Önceki çalışmalarında da Flamenko ile Caz’ı bir araya getiren sanatçı, Flamenko’yu farklı boyutlara taşıyor.

Bu yıl 60. Grammy ödüllerinde Dünya müziği dalında “Para Mi” single’ı ile aday olan sanatçı dünya müziğine yepyeni bir tarz kazandırmaya devam ediyor.

2018 sonbaharında yeni albümünü yayınlamaya hazırlanan Buika, 16 Eylül’de 7. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında hayranlarına yepyeni şarkılarının yanı sıra kariyerinin unutulmazlarını da söyleyerek muhteşem bir müzik şöleni yaşatacak.

Buika: “Sanatçı sadece şarkı söyleyen ya da resim yapan biri değildir, hayatını sanata dönüştüren kişidir.”

“Buğulu, katmanlı ve hükmeden bir sesi var, sanki Nina Simone gibi ama daha esnek ve virtüöz…” NEW YORK TIMES

“Buika gibi bir şarkıcı her nesilde ancak bir kez gelir.” NEW YORK POST

María Concepción Balboa Buika (Concha Buika) 11 Mayıs 1972 yılında Mayorka adasında Ekvator Ginesi’nden gelen ailesinin halen yaşamaya devam ettiği Palma şehrinde dünyaya geldi ve şimdilerde Florida Eyaleti’nde Miami’de yaşıyor. Buika, şair, şarkıcı, şarkı yazarı ve prodüktör olarak tüm şapkalarını bir kenara koyarak en değerli rolünü “annelik“ olarak tarif ediyor.

İçinden geldiği gibi şarkı yazan sanatçı, bambaşka kültürlerden müzisyenlerle de çalışarak renkli müziklerini Anoushka Shankar, Chick Korea, Niño Josele, Mariza, Bebo & Chucho Valdes, Luz Casal, Ivan “Melon” Lewis, Jose Luis Perales, Seal, Armando Manzanero, Nelly Furtado, Javier Limón gibi çok özel sanatçılarla paylaşıyor.

Aslında Buika’ya caz efsanelerinin şarkılarını dinlemeyi aşılayan annesi olmuş, ancak bir yandan da evinin penceresinden geleneksel copla şarkılarını dinliyormuş. Sokaklarda Flamenko çığlıklarıyla büyüyen Buika, ona kimliğini veren ve tenine işleyen müziklerle kendini buluyormuş.

Mayorka’da barlarda ve kulüplerde şarkılar söyleyen Buika, bu sırada House müzik tarzında bazı dans şarkılarına da vokalleriyle eşlik etti. Tiyatro grubu La Fura del Baus ile ünlü “Ombra“ uyarlamasında birlikte çalıştı. 2000 yılında Las Vegas’a gelen Buika, Tina Turner taklidi yaptığı ve The Supremes grubunun da canlandırıldığı şovlarından sonra cazın ünlü isimlerinden Rachelle Ferrell’den, The Blue Note Club’ta şarkı söylemesi için teklif aldı.

Madrid’e dönen ve ilk albümü ile yeteneklerini sergileyen sanatçı, 4 farklı prodüktörle kendine özgü bir tarz yakalamayı başardı. Kariyerini özetlemek pek kolay olmasa da, Buika ağzını açıp şarkı söylemeye başladığında artık herkes “onun gibi şarkı söyleyebilen” biri olmadığını çok iyi biliyor.

Sanatçının, Javier Limón’un prodüksiyonunu üstlendiği ikinci albümü “Mi Niña Lola”, İspanyol Müzik Ödülleri’nde ‘En İyi Prodüksiyon’ ve ‘En İyi İspanyolca Albüm’ dallarındaki ödüllerini kucakladı. Almanya’da da ‘Müzik Eleştirmenleri Ödülü’ alan Buika, katıldığı festivallerden olağanüstü bir ilgiyle geri döndü. Seyircilerin konserlerini soluksuz izlediği ve eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı Buika hakkında her konser sonrasında tutku dolu makaleler yazılıyor.



Buika üçüncü albümü "Niña de Fuego" için yine Javier Limón ile işbirliği yaptı. Bu albümde geleneksel copla şarkılarına tekrar dönerek Meksika’nın geleneksel ranchera’larına ilk kez yer verdi ve ilk kez Javier Limón ile birlikte şarkılar yazdı.

Kaybedilen aşklara ithafen şarkılar söyleyen Buika, şarkılarını yazarken kendi deneyimlerinden yola çıkıyor ya da Javier Limón onun için sözler yazıyor. Turnelerdeki yalnız, uzun ve uykusuz gecelerde Buika yeni şarkılar yazıyor.

Buika’nın sadece copla söylediği düşünülse de bu doğru değil; Buika copla şarkılarını yaşıyor, deneyimliyor, kelimeleriyle oynuyor, duyguları içiyor ve kulağımıza fısıldıyor.

“Niña de Fuego” albümü ile Latin Grammy Ödülleri’ne ‘Yılın En İyi Albümü’ ve ‘En İyi Prodüksiyon’ kategorilerinde aday olan Buika, ödül gecesinde çıplak sesle, a capella okuduğu ‘Volver, Volver’ adlı şarkısıyla akıllara kazındı.



Ünlü festivallerde de sahne alan Buika, Montreux Caz Festivali’ne de katılırken Arjantin, Helsinki, Oslo, Zürih, Romanya’ya uzanan konserleriyle tüm dünyayı geziyor ve Amerika’dan Japonya'ya, Türkiye'den Brezilya'ya kadar dünyanın her yerinde büyük ilgi görüyor. Portekizli ünlü Fado şarkıcısı Mariza’nın albümü “Terra” için ‘Pequeñas Verdades’ adlı şarkıda düet yapan Buika, ‘Mírame’ adlı şarkıda da Elefteria Arvanitakis’e eşlik ediyor.



Eylül 2009’da yayınlanan, dünyaca ünlü yıldız Nelly Furtado’nun son albümü “Mi Plan”da ise Nelly Furtado’ya, kadınların gücü için yazılmış bir ilahi olan “Fuerte” adlı şarkıda katılıyor.



Buika Latin Caz albümü “El Ultimo Trago”da ise Meksikalı efsane şarkıcı Chavela Vargas'a armağan ettiği şarkıları söylüyor.

Pink Martini grubunun da “Splendor in the Grass” albümü için beraber bir şarkı kaydettiği Chavela Vargas şarkılarını Latin Caz tadında yorumlayan Buika, Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Tropikal Albüm’ ödülünün de sahibi oldu.

Mariza, Yasmin Levy, Elefteria Arvanitakis gibi önemli sanatçıların da prodüktörü Javier Limón'un “Mujeres de Agua” albümünde muhteşem bir şarkıya imza atan Buika, 2011 senesinde de Seal ile kaydettiği 'You Get Me' şarkısı ile tüm dünyada müzik listelerine girdi.



2011 yılında Pedro Almodovar’ın ses getiren “La Piel Que Habito” (İçinde Yaşadığım Deri) filminde küçük bir rol de alarak seslendirdiği şarkılarla büyük övgü toplayan yıldız, best of albüm çalışması “En Mi Piel” ile kariyerinin en güzel şarkılarını bir araya getirdi.



Buika “La Noche Mas Larga” albümünde kendi şarkılarını ve ‘Siboney’, ‘Ne Me Quite Pas’ ve ‘Throw It Away’ gibi klasik şarkıları seslendiriyor.



NPR tarafından dünyanın 50 En Büyük Sesi'nden biri olarak seçilen Buika en iyi şarkılarını bir araya getirdiği “En Mi Piel” albümünden sonra çıkardığı “La Noche Mas Larga” albümü ile 56. Grammy ödüllerinde 'En İyi Latin Caz Albümü' kategorisinde aday oldu.

Aşkın tutkulu sesi Buika yepyeni albümü “Vivir Sin Miedo” da Meshell Ndegeocello ve Jason Mraz ile düet yaptı ve Coldplay, James Blunt gibi isimlerin albümlerini üreten Martin Terefe ile çalıştı.

İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Buika, 16 Eylül’de 7. Uluslararası Klarnet Festivali’nde hayranları ile buluşacak.