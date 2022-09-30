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Haberler Magazin Bülend Özveren'in sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı - Magazin haberleri
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Bülend Özveren'in sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı

Sebla Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapan eşi Bülend Özveren'in sağlık durumuyla alakalı yeni açıklama yaptı

Bülend Özveren'in sağlık durumunu eşi Sebla Özveren açıkladı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Sebla Özveren, geçtiğimiz haftalarda eşi Bülend Özveren'in ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gördüğünü duyurmuştu.

Özveren'den yeni bir paylaşım geldi. Eşinin eski bir fotoğrafını yayınlayan Sebla Özveren, Bülend Özveren'in son sağlık durumuyla alakalı yeni bir açıklamada bulundu.

"MAALESEF HALA YOĞUN BAKIMDA"

Özveren, sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "Bülent'in durumunu çok merak eden arkadaşlar için paylaşıyorum. Maalesef hala yoğun bakımda. Dualarınız için çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Bülend Özveren, 1975 ve 2012 yılları arasında aralıklarla Eurovision Şarkı Yarışması'nın Türkçe sunuculuğunu yapmıştı.

Fotoğraflar: AA, Instagram

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