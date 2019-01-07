Sahneye özel taşlarla donatılmış aksesuarlarla tamamladığı siyah ve sade bir elbise ile çıkan Bülent Ersoy, özellikle irili ufaklı taşlarla bezenmiş siyah tül eldivenleriyle dikkat çekti.

Geçmişten günümüze dillere dolanan bir çok ölümsüz eseri Antalyalı müzikseverler için seslendiren Diva Bülent Ersoy, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.

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