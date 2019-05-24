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Bülent Korkmaz: Fenerbahçe karşısında sezonun tüm emeğinin karşılığı alınacak

AA

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Antalyaspor ile Pazar günü karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıkları sürüyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe karşısında sezonun tüm emeğinin karşılığının alınacağını belirterek, "Fenerbahçe kazana kazana gelen bir takım. Ersun Yanal da bu maçı kazanarak takımın nereden nereye geldiğini görmek isteyecek." dedi

Bülent Korkmaz

 Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği sezon değerlendirmesi toplantısında, Fenerbahçe maçında alacakları sonuca göre ligi 5 ile 9'uncu sıra arasında bitireceklerini söyledi.

Sezon başının ilk iki haftası dışında sıralamada hep ilk 10 içerisinde yer aldıklarını hatırlatan Korkmaz, oyuncuların gösterdiği performansın kendilerini buraya getirdiğini, futbolcularına saha içi ve saha dışı davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Çok güzel bir sezon geçirdiklerini vurgulayan Korkmaz, oyuncularla beraber doğru işler yaptıklarını, sezonu başarılı şekilde noktalamak istediklerini ifade etti.

Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulunun zorlu dönemde sorumluluk aldığına işaret eden Korkmaz, ligin ilk yarısında 27, ikinci yarısında ise 18 puan topladıklarını belirtti.

Ligde yedikleri 52 golün çoğunluğunu farklı mağlup oldukları 7 maçta kalelerinde gördüklerini aktaran Korkmaz, bu durumun da konsantrasyon eksikliğinden kaynaklandığını dile getirdi.

Gelecek yıl sonuç ne olursa olsun konsantrasyonlarını daha da yükseltmeleri gerektiğini anlatan Korkmaz, takımın yaş ortalamasının yüksek olduğunu söyledi.

"ÜST SEVİYEDE BİR MÜCADELE OLACAK"

Koşu mesafesi olarak ilk 8'in içerisinde olduklarına değinen Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bu da fiziksel olarak doğru çalıştığımızı gösteriyor. Takımın dinlenmesini de iyi yapmışız. Bundan da mutluyum. Gelecek sezon doğru yapılanma, planlanma, transfer yaparak, takımın yaş ortalamasını düşürerek, daha kompakt ve iyi bir takım yaratmalıyız. Fenerbahçe karşısında sezonun tüm emeğinin karşılığı alınacak. Üst seviyede bir mücadele olacak. Fenerbahçe de kazana kazana gelen bir takım. Ersun Yanal da bu maçı kazanarak takımın nereden nereye geldiğini görmek isteyecek. Takımlar artık birbirlerini çok iyi analiz ediyor. Teknik direktörler, futbolcular kendilerini geliştiriyor. Doğru transfer yapanlar, doğru işler yapanlar yukarıya doğru çıkıyor. Bizim altımızdaki takımların birçoğunun ekonomik durumları bizden iyi. Ama takım içinde doğru karakterleri bulmak da çok önemli. Birbirini seven, aile bağları yüksek bir takımız. Böyle olan takımlar kazanıyor. Böyle olmayan takımlar çok problem yaşıyor. Kendi içlerinde gerçekten takıma sahip olan, şehri benimseyen, oynasa da oynamasa da takımın bir parçası olduğunu hisseden bir oyuncu grubu oluşturursanız teknik direktörlerin işi rahat oluyor."

Bülent Korkmaz, şampiyonluk mücadelesinin kolay olmadığını, Galatasaray'ın 8 puan geriden gelerek şampiyon olduğunu dile getirerek, şampiyonluk stresini kaldıramayan oyuncu gruplarının olabileceğini ifade etti.

Avrupa kupalarına katılmaları halinde farklı bir kadro yapılanmasına gideceklerini, kendilerinin planlama açısından hazır olduğunu belirten Korkmaz, 1 Temmuz'da takımın gelecek yılın hazırlıklarına başlayacağını vurguladı.

Başkan Öztürk'ün kendilerine gelecek yıl devam etmeleri için devre arasında teklif yaptığını kaydeden Öztürk, "Başkanıma 'Puanımızı görelim ondan sonrası problem olmaz' dedim. Bir sıkıntı yok. Ben her zaman için uzun süreli bir kontrat olursa Süper Lig'deki sıralama hedeflerimizi ilerleyen yıllarda daha rahat görebiliriz." dedi.

"FUTBOLCU İZLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Gelecek yıl için transfer çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Korkmaz, "Transferin planlamasını yaptık. Raporu verdik. Futbolcu izlemeye devam ediyoruz. Planlama hazır. Mevkileri de belirledik. İnşallah seneye hem daha güçlü hem daha iyi oynayan bir takım oluşturmak için uğraşıyoruz. İnşallah düşündüğümüzü yaparız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "Teknik direktörlük kariyerinizde ilk defa bir takımı sezon başından sonuna kadar çalıştırdınız" şeklindeki yorumuna Korkmaz, "Doğru. Uzun süre sonra Antalyaspor da ilk defa bir teknik direktör ile sezonu tamamladı. Benim için olumlu ya da olumsuz her şey bir tecrübedir. Yaşaya yaşaya tecrübe sahibi oluyoruz. Sezon sonunu görebilmek Türkiye'de bir teknik direktör için önemlidir. Bundan dolayı da son derece mutluyum. İnşallah bu seneye ve sonraki senelerde de devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

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