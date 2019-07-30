"Sevgilim en az iki dil bilmeli"

Halk müziğinin sevilen isimlerinden Bülent Serttaş, geride bıraktığımız gün ailesi ile birlikte bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Eşi ve çocukları ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve tura başlayan Serttaş, muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak ailesi ile birlikte objektiflere poz verdi.

Serttaş, gazeteciler ile ayaküstü sohbet etmeyi ihmal etmezken yaz tatilini ve işlerini aynı anda yürütmeye çalıştıklarını ve fırsat buldukça vaktini ailesiyle geçirmeye özen gösterdiğini dile getirdi.

Gün boyu çocukları ile doyasıya eğlenen ve alışveriş yapan ünlü sanatçı, ailesi ile birlikte yediği akşam yemeği sonrasında özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldı.