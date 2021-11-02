Bulgaristan'dan Türkiye sınırına asker takviyesi 0:00 / 0:00

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Bulgaristan Savunma Bakanı Georgi Panayotov,Bulgaristan polisinin artan göçmen akınıyla başa çıkmasına yardımcı olmak için Türkiye sınırına ek 350 asker yerleştirdiğini duyurdu.

AFP'nin haberine göre Panayotov bTV kanalına verdiği demeçte, "Askerler bugünden itibaren sınır polisini desteklemek için Bulgaristan-Türkiye sınırına geldiler" dedi. 350 askerin 40 birim teçhizatla konuşlandırıldığını da söyledi.

İçişleri Bakanlığına göre, bu yıl 6500'den fazla kişinin yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalıştı, bu rakam 2020'nin ilk dokuz ayındaki rakamın üç katı.

Bulgaristan, Avrupa Birliği’nin bir dış sınırı olarak kabul ediliyor, kısmen hasarlı bir dikenli tel, Türkiye ile Bulgaristan’ın 259 kilometrelik (161 mil) sınırı boyunca uzanıyor.

Bulgaristan, AB'nin en yoksul üye devleti ve hiçbir zaman çok sayıda sığınmacı almadı. Bulgaristan’a girmeye çalışanların çoğu, mülteci statüsü konusunda Sofya'dan bir yanıt beklemeden AB'ye geçmeye çalışıyor.