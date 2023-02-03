Bünyamin Gezer ve Fırat Aydınus, Ali Palabıyık'ın kararlarını yorumladı

"PENALTI VERMİYORSAN ŞÜPHEYLE BAKARIM"

"Rakibin üstüne sıçramayı Koray Gençerler, Ali Palabıyık bana bir tarif edin. Belhanda, Samet'in üstüne sıçradı. Topa da vuramadı. Samet'i de dağıttı. Nasıl ki Altay, Svensson'a vurdu ve penaltı oldu; burada da Belhanda rakibi keserek üstüne çıkıp dağıttı. Samet'in çıkma şansı kalmadı. Bitirdin Samet'i. Buna penaltı demeyen varsa şüpheyle bakarım. Bu pozisyon babadan kalma penaltı. Dirsek var, diz var, kontrolsüz var. Her şeyden sarı kart kardeşim bu. Bırak ilk pozisyonda Rossi'ye yapılanı, onda değilim"