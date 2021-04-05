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Burak Deniz koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Burak Deniz'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Deniz'in rol aldığı dizinin setine ara verildiği öğrenildi

Burak Deniz koronavirüse yakalandı - Magazin haberleri
Koronavirüse yakalandı
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HABERTURK.COM

Oyuncu Burak Deniz, koronavirüse yakalandı. Sağlık durumu iyi olan Deniz'in evde kendini karantinaya aldığı öğrenildi. Tedbir amaçlı Deniz'in rol aldığı dizinin setine de ara verildi.

Dizinin sosyal medyada sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Değerli izleyicilerimiz; değerli oyuncumuz Burak Deniz'in Covid-19 olması sebebiyle Maraşlı'nın çekimlerine bir süreliğine ara verdik. Sağlığı iyi olan oyuncumuz evinde, karantina sürecine deva etmektedir.

Bu hafta oyuncularımız ve set ekibimizin sağlığı adına verdiğimiz 1 haftalık ara dolayısıyla Maraşlı yeni bölümümüz yerine özel bölümüyle ekranda olacak.

Bu zorlu süreçle mücadele verdiğimiz şu dönemde tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizi destekleyen ve yalnız bırakmayan izleyicilerimize teşekkür ederiz, yeni bölümümüzle en kısa sürede görüşmek dileğiyle...

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