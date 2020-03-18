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Larissa Gacemer, 2011 yılında Burak Gacemer ile nikah masasına oturdu. 2017'de Türk vatandaşlığına geçen Larissa Gacemer, yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

"ELLERİMİZİ YIKAYALIM"

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Gacemer, bu kez eşiyle birlikte yaptığı paylaşımla takipçilerini koronavirüs salgınıyla ilgili uyardı. El hijyeninin önemine vurgu yapan Gacemer, paylaşımına "Şaka maka fark etmez. Ellerimizi yıkayalım" notunu düştü.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 98'e çıktığını açıkladı.