Burak Yamantürk: Mercan kalabalığa alıştı

"KALABALIĞA ALIŞTI"



Geçtiğimiz hafta eşi Özge Özpirinçci ve kızları Mercan ile yaptıkları kış tatili hakkında konuşan oyuncu, "Güzel bir kış tatili geçirdik. O da çok mutlu oldu. Alıştı artık kalabalığa" dedi.