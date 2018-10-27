Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Antalyaspor- Trabzonspor maçı 1-1 sona erdi. Bordo-mavililerin tek golü Burak Yılmaz'dan geldi. Penaltıdan bir gol kaydeden tecrübeli golcünün ikinci yarıda attığı bir gol de ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Burak Yılmaz, maç sonrasında TRT Spor'da katıldığı canlı yayında sert açıklamalar yaptı.

Kazanmaya yakın taraf olduklarını dile getiren Burak, "Kazanmaya yakındık ve kazanmayı da hak ettik. Ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu, kazanamadık. Bu yüzden çok üzgünüz." dedi.

Eleştirilerle ilgili konuşan tecrübeli futbolcu, "Türk futbolunda bazı kişiler mimlenmiş, onlar ne kadar haklı olsalar da konuşamıyor. Anca bizi eleştirirler, anca bizi yerin dibine sokmaya çalışırlar. Bunları konuşsunlar." ifadelerini kullandı.

"POZİSYON PENALTI"

Penaltı pozisyonuyla ilgili açıklamalar yapan Burak, "Pozisyon penaltı. Kimsenin konuşmasına gerek yok. Niye penaltı vermiyorsun? Bu pozisyonda VAR'a bakmayacaksın da hangi pozisyonda bakacaksın? Anca çıkıp televizyonda konuşsunlar. Abdülkadir'e onu yapmışım, bunu yapmışım. Hangi biriyle uğraşacağız? Bir densiz çıkıyor Abdülkadir'e onu bunu yapmış diyor bizim yerel medya da sabah akşam bunu konuşuyor. Ayıp ya, bunu değil, penaltıyı konuşun." dedi.

"HAİN BURAK" TEZAHÜRATLARINA TEPKİ!

Maçta kendisine yapılan "Hain Burak" tezahüratlarına yanıt veren tecrübeli golcü, Antalyaspor taraftarı hain Burak diye bağırıyor, ne hainliği yapmışım ben? Hep para kazandırmışım, Çin'e gidip, yine para kazandırmışım! Hain istiyorlarsa kafalarını kaldırmaları yeter. Burak iyi oynadı, kötü oynadı, bu eleştirilerin başımın üstünde yeri var ama 2-3 adamın konuştuğu şey benim umurumda bile değil" ifadelerini kullandı.

"BEN HEP ARDA'NIN YANINDA OLACAĞIM"

Geçen haftalarda şarkıcı Berkay ile yaşadığı olayın ardından ifade veren ve 5 ay sonra sahalara geri dönen Arda Turan'la ilgili de konuşan Burak, "Arda çok mutlu, eşi de sağlıklı, ziyarete gideceğim. Arda'yı inşallah güzel günler bekliyor. Onu da ziyarete gideceğim, hocadan da izin aldım. Bunu da yazarlar diye söylüyorum. Ben Arda'nın hep yanında olacağım. İyisiyle, kötüsüyle, hatasıyla beraberiz." yorumunda bulundu.

Burak sözlerini "Yerel medya 2-3 kişinin konuşmasından gaza gelip beni karşılarına almasın. Bugün bizim 2 puanımız gitti, buna karşı birlik olalım." çağrısını yaparak bitirdi.

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