Survivor Burak Yurdugör kimdir, nereli ve kaç yaşında? Soruları en sık araştırılanlar ve merak edilen isimlerden birisi oldu. "Survivor'ı kazanmak için pek bir şey yapmama gerek yok. Ben bana yeterim" sözleriyle bir hayli iddialı giriş yapan genç yarışmacı Burak Yurdugör'ün Survivor adasında nasıl bir grafik çizeceği merak konusu...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun. Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.