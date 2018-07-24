KOÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Enerjisi bitmek bilmeyen, cesur ve dinamik Koç kadını, maceraperest ruhuyla tüm gözleri üzerine toplar. Çok hafif kokular Koçlara göre pek değildir, onlar iddiadan hoşlanır. Bu nedenle odunsu ve çiçeksi kokular Koç kadınları için biçilmiş kaftandır.
Dolce & Gabbana The One
Yves Rocher Evidence Intense
Marc Jacobs Daisy Dream
BOĞA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Güzelliğin sembolü Venüs tarafından yönetilen Boğalar, sofistike ve kaliteli kokulardan hoşlanır. Değişimi pek sevmeyen Boğalar, parfümlerine de sadıktır. Venüs tarafından yönetildikleri için feminen ve romantik kokular onlara uygundur.
Lancome Tresor
Chloe Love
Gucci Flora
İKİZLER KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
İletişim yönü güçlü, konuşmayı seven İkizler kadınları alışılagelmiş kokuları sevmezler. Yenilikçi olan İkizler, farklı ve ilginç kokuları denemeyi sever. Boğa'nın aksine bir parfüme takılı kalmaktan hoşlanmaz. Temiz ve ferah kokular İkizler için uygundur.
Jo Malone Orange Blossom
Dior Homme Intense
Chloe Love Story
YENGEÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Hassas, romantik ve duygusal olan Yengeçler, kendilerini evinde hissettirecek parfümlerden hoşlanır. Ağır kokular onların başlarını ağrıtır. Anlayışlı, şevkatli ve köklerine bağlı Yengeç burçlarına ikonik parfümler yakışır.
Chanel No 5
Maison Margiela Replica Beach Walk
Bobbi Brown Almost Bare
ASLAN KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Hayatlarında griye yer vermeyen Aslan kadınları, kişilikleri gibi baskın ve aromatik kokulardan hoşlanır. Ortamlarda dikkat çekmeyi seven Aslanlar için egzotik kokular uygundur.
Paco Rabanne Lady Million
Givenchy Absolutely Irresistible
Tom Ford Black Orchid
BAŞAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Titizliğine ve detaylara özen gösteren Başaklar parfümlerinde de sadıktır. Bu burçtaki kadınlar kişiliğinin önüne geçmeyen hafif ve temiz kokulardan hoşlanır.
Estée Lauder Sensuous
Dkny Be Delicious
Chanel Coco Mademoiselle
TERAZİ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Çevresine huzur veren fakat eğlenceli Terazi kadınları doğallık peşindedir. Son derece hafif ve özgün kokuları kullanmayı tercih eden Teraziler, dengeli ve uyumlu olmalarıyla bilinirler.
Jo Malone Silk Blossom
Giorgio Armani Idole
Bvlgari Aqva Divina
AKREP KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
İhtiraslı, hırslı ve tutkulu olan Akrep kadınları, çekici ve seksi kokulardan hoşlanır. Baskın kokular Akrep kadınını yansıtır. Bu nedenle parfüm seçimlerini bu yönde kullanmaları yerinde olacaktır.
Yves Saint Laurent Manifesto
Paco Rabanne Black XS
Elie Saab Le Parfüm
YAY KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Özgürlüğüne düşkün Yay kadınları, gezmeyi, yeni kültürler tanımayı isterler. Ayrıca farklı kokuları denemekten de kaçınmaz. Sofistike Yay burcu kadını hafif ve ferah kokuları sever.
Armani Prive Figuer Eden
Balenciaga Rosabotanica
Estee Lauder Pleasures Intense
OĞLAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Sorumluluk sahibi, alışkan, detaycı, titiz Oğlak için kendine has kokular vazgeçilmezdir. Özgün ve hafif kokular Oğlaklar için uygundur.
Victor & Rolf Flowerbomb
JLo Glow
Giorgio Armani, Sì Passione
KOVA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Cesur ve lider bir yapıya sahip Kova kadınları, bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkar. Maceraperest Kovalar, dinamik kokulardan hoşlanır.
Prada - La Femme L’Eau
Chloe - Nomade
Miu Miu - L'eau Rosée
BALIK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ
Çekingen ve naif olan Balık kadınları, yaşam enerjilerini denizden, sudan alırlar. Anaçlıklarıyla etrafına sevgi saçan Balık kadınına en uygun kokular genellikle çiçek kokularıdır.
Cacharel Anais Anais
Avon TTA Tomorrow
Oscar De La Renta - Bella Blanca
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.