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KOÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

Enerjisi bitmek bilmeyen, cesur ve dinamik Koç kadını, maceraperest ruhuyla tüm gözleri üzerine toplar. Çok hafif kokular Koçlara göre pek değildir, onlar iddiadan hoşlanır. Bu nedenle odunsu ve çiçeksi kokular Koç kadınları için biçilmiş kaftandır.