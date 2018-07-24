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Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı?

24.07.2018 - 13:14 | Güncelleme:

Şekerli, meyveli, çiçekli ya da baharatlı... Her burcun farklı zevkleri olduğu gibi farklı kokuları da var. Peki sizin parfümünüz hangisi? İşte burçlara göre parfüm önerileri...

  • 1 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    KOÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Enerjisi bitmek bilmeyen, cesur ve dinamik Koç kadını, maceraperest ruhuyla tüm gözleri üzerine toplar. Çok hafif kokular Koçlara göre pek değildir, onlar iddiadan hoşlanır. Bu nedenle odunsu ve çiçeksi kokular Koç kadınları için biçilmiş kaftandır. 

     

  • 2 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Dolce & Gabbana The One

    Yves Rocher Evidence Intense

    Marc Jacobs Daisy Dream

  • 3 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    BOĞA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Güzelliğin sembolü Venüs tarafından yönetilen Boğalar, sofistike ve kaliteli kokulardan hoşlanır. Değişimi pek sevmeyen Boğalar, parfümlerine de sadıktır. Venüs tarafından yönetildikleri için feminen ve romantik kokular onlara uygundur. 

  • 4 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Lancome Tresor

    Chloe Love

    Gucci Flora

  • 5 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    İKİZLER KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    İletişim yönü güçlü, konuşmayı seven İkizler kadınları alışılagelmiş kokuları sevmezler. Yenilikçi olan İkizler, farklı ve ilginç kokuları denemeyi sever. Boğa'nın aksine bir parfüme takılı kalmaktan hoşlanmaz. Temiz ve ferah kokular İkizler için uygundur.

  • 6 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Jo Malone Orange Blossom

    Dior Homme Intense

    Chloe Love Story

  • 7 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    YENGEÇ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Hassas, romantik ve duygusal olan Yengeçler, kendilerini evinde hissettirecek parfümlerden hoşlanır. Ağır kokular onların başlarını ağrıtır.  Anlayışlı, şevkatli ve köklerine bağlı Yengeç burçlarına ikonik parfümler yakışır. 

  • 8 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Chanel No 5 

    Maison Margiela Replica Beach Walk

    Bobbi Brown Almost Bare

  • 9 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    ASLAN KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Hayatlarında griye yer vermeyen Aslan kadınları, kişilikleri gibi baskın ve aromatik kokulardan hoşlanır. Ortamlarda dikkat çekmeyi seven Aslanlar için egzotik kokular uygundur.

  • 10 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Paco Rabanne Lady Million

    Givenchy Absolutely Irresistible

    Tom Ford Black Orchid 

  • 11 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    BAŞAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Titizliğine ve detaylara özen gösteren Başaklar parfümlerinde de sadıktır. Bu burçtaki kadınlar kişiliğinin önüne geçmeyen hafif ve temiz kokulardan hoşlanır. 

  • 12 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    12 | 24

    Estée Lauder Sensuous

    Dkny Be Delicious

    Chanel Coco Mademoiselle

  • 13 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    TERAZİ KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Çevresine huzur veren fakat eğlenceli Terazi kadınları doğallık peşindedir. Son derece hafif ve özgün kokuları kullanmayı tercih eden Teraziler, dengeli ve uyumlu olmalarıyla bilinirler. 

  • 14 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Jo Malone Silk Blossom

    Giorgio Armani Idole

    Bvlgari Aqva Divina

  • 15 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    15 | 24

    AKREP KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    İhtiraslı, hırslı ve tutkulu olan Akrep kadınları, çekici ve seksi kokulardan hoşlanır. Baskın kokular Akrep kadınını yansıtır. Bu nedenle parfüm seçimlerini bu yönde kullanmaları yerinde olacaktır.

  • 16 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    16 | 24

    Yves Saint Laurent Manifesto

    Paco Rabanne Black XS

    Elie Saab Le Parfüm

  • 17 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    17 | 24

    YAY KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Özgürlüğüne düşkün Yay kadınları, gezmeyi, yeni kültürler tanımayı isterler. Ayrıca farklı kokuları denemekten de kaçınmaz. Sofistike Yay burcu kadını hafif ve ferah kokuları sever.

  • 18 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Armani Prive Figuer Eden

    Balenciaga Rosabotanica

    Estee Lauder Pleasures Intense

  • 19 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    19 | 24

    OĞLAK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Sorumluluk sahibi, alışkan, detaycı, titiz Oğlak için kendine has kokular vazgeçilmezdir. Özgün ve hafif kokular Oğlaklar için uygundur. 

  • 20 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    20 | 24

    Victor & Rolf Flowerbomb

    JLo Glow

    Giorgio Armani, Sì Passione

  • 21 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    21 | 24

    KOVA KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Cesur ve lider bir yapıya sahip Kova kadınları, bitmek bilmeyen enerjisiyle öne çıkar. Maceraperest Kovalar, dinamik kokulardan hoşlanır. 

     

  • 22 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Prada - La Femme L’Eau

    Chloe - Nomade

    Miu Miu - L'eau Rosée

  • 23 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
    23 | 24

    BALIK KADINI İÇİN PARFÜM ÖNERİLERİ

    Çekingen ve naif olan Balık kadınları, yaşam enerjilerini denizden, sudan alırlar. Anaçlıklarıyla etrafına sevgi saçan Balık kadınına en uygun kokular genellikle çiçek kokularıdır. 

  • 24 Burçlara göre parfüm seçimi nasıl olmalı? İşte burçlar ve kokuları
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    Cacharel Anais Anais

    Avon TTA Tomorrow

    Oscar De La Renta - Bella Blanca

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