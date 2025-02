Burcu Biricik: Benim için çok kıymetli

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Burcu Biricik, Sabancı Vakfı tarafından düzenlenen 9. Kısa Film Yarışması'nda jüri üyesi olarak görev aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Biricik, organizasyonun genç oyuncular için önemine vurgu yaparak; "Çok önemli bir konusu var. Genç oyuncularımızı sektöre kazandırmak gibi bir amacı olması çok değerli. İzlediğim ve izleyeceğim diğer filmler için heyecanlıyım" dedi.

"GENÇ ARKADAŞLARIMIZIN FİLMİNİ İZLEDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Jüri üyeliği hakkında konuşan Burcu Biricik; "Bu jürilik işi enteresanmış. Keyifli bir süreçti, özellikle genç arkadaşlarımızın çektiği filmleri izleyip değerlendirme şansı bulduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"KIZIMLA YAKALAYABİLDİĞİ HER AN ÇOK KIYMETLİ"

REKLAM

Geçtiğimiz yıl eylül ayında kızı Luna'ya kavuşan Burcu Biricik, annelik deneyimiyle ilgili de konuştu. Ünlü oyuncu; "Annelik devam ediyor. Şu an bebişimleyim, zamanımız çok güzel geçiyor. Şu an 7 aylık oldu. Yakalayabildiğim her an benim için çok kıymetli" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

"ÇOK ÜZÜCÜ VE ENDİŞE VERİCİ"

Burcu Biricik, daha sonra gazetecilerin sektördeki tekelleşme ve menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasıyla ilgili soruları karşısında ise "Bu konunun yeri burası değil bence. Hikâyeler çok bambaşkaydı ve çok farklı yerlere çekildi. Çok talihsiz, çok üzücü, çok endişe verici olduğunu düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar, daha sonra konuşuruz" ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan 28 Ocak'ta tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.

Öte yandan Burcu Biricik, daha önce sektördeki tekelleşmeden şikâyetçi olduğunu ifade eden açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı: Şu an sektördeki tekelleşmeyi, nasıl domine edildiğini, mesleki etiği ahlakı, bu koca sektörde var olmaya nefes almaya, mesleğini icra etmeye çalışan fakat bir türlü fırsat yaratılamayan, yaratılmadığı gibi köstek de olunan onlarca yetenekli (genel) sektör insanını, o koca pastanın dilimlerini sürekli olarak kimlerin paylaştığını konuşmamız gerekirken biz yine magazin çukuruna düştük.