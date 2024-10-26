Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Burcu Biricik, Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi.

Temmuz ayında kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik, annelik deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Biricik; “Annelik çok güzel bir şey isteyene” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Doğum sonrası hızla verdiği kiloların sorulması üzerine ise oyuncu; "Emzirince kilolar veriliyormuş. Ben de anlamadım. Diyet de yapmadım, gayet de yiyorum" dedi.

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"DAHA NASIL NEFRET KUSABİLİRİZ"

Yenidoğan olayıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Burcu Biricik; "Çok korkunç bir durum. Nasıl böyle kötülük dolu fikirler akla gelir, anlamıyorum. Lanet olsun hepsine! Daha ne kadar nefret kusabiliriz bilmiyorum" diyerek, yaşanan olaylara tepkisini gösterdi.