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        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Biricik: Çok korkunç bir durum - Magazin haberleri

        Burcu Biricik: Çok korkunç bir durum

        Temmuz ayında anne olan Burcu Biricik, Yenidoğan olayıyla ilgili; "Çok korkunç bir durum. Nasıl böyle kötülük dolu fikirler akla gelir, anlamıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 13:08 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:09
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        "Çok korkunç bir durum"
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncu Burcu Biricik, Etiler'de alışveriş yaparken görüntülendi.

        Temmuz ayında kızı Luna’yı kucağına alan Burcu Biricik, annelik deneyimi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Biricik; “Annelik çok güzel bir şey isteyene” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Doğum sonrası hızla verdiği kiloların sorulması üzerine ise oyuncu; "Emzirince kilolar veriliyormuş. Ben de anlamadım. Diyet de yapmadım, gayet de yiyorum" dedi.

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        "DAHA NASIL NEFRET KUSABİLİRİZ"

        Yenidoğan olayıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Burcu Biricik; "Çok korkunç bir durum. Nasıl böyle kötülük dolu fikirler akla gelir, anlamıyorum. Lanet olsun hepsine! Daha ne kadar nefret kusabiliriz bilmiyorum" diyerek, yaşanan olaylara tepkisini gösterdi.

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