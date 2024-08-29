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        Haberler Magazin Burcu Biricik'ten kızı Luna ile ilk fotoğraf geldi - Magazin haberleri

        Burcu Biricik'ten Luna'lı poz

        Temmuz ayında kızı Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan Burcu Biricik, bebeğiyle çektirdiği fotoğrafını yayımladı; "Zihinsel olarak buradayım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 09:07 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:07
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        Oyuncu Burcu Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin ile ilk çocuğu Luna'yı temmuz ayında kucağına almıştı.

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        İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Burcu Biricik'ten anne - kız pozu geldi.

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        "ZİHİNSEL OLARAK BURADAYIM"

        Bebeğiyle objektif karşısında poz veren Burcu Biricik, kızıyla olduğu fotoğrafını "Zihinsel olarak buradayım" notuyla yayımladı.

        #Burcu Biricik
        #Luna Yetkin
        #Emre Yetkin
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