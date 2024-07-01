Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Biricik: Gülümse Luna gülümse - Magazin servisi

        Burcu Biricik: Gülümse Luna gülümse

        İlk çocuğunu kucağına alıp anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten, karnı burnunda yeni pozlar; "Gülümse Luna Gülümsee"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 14:33 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve adını 'Luna' koyacakları bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu.

        2

        İlk çocuğunu kucağına almak için artık gün sayan ve her seferinde annelik heycanını takipçleriyle paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yeni karnı burnunda paylaşımlar yaptı.

        3

        Burcu Biricik, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa; "Gülümse Luna gülümsee" notunu düştü. Ünlü oyuncunun, bu paylaşımının altına Filiz Akın; "En güzel anne adayı güzel Burcucum" notunu düştü.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Burcu Biricik
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Sinan Ateş cinayeti sanıkları hakim karşısında
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Saros Körfezi'nde deniz yatağında uyuyakalan tatilci 2 mil açıkta kurtarıldı
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Televizyonda sporun yeni markası HTSPOR olacak
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Site sakinini başını ezerek öldürdü!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Ordu'da sağanak sonrası sel!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Karayipler'de kasırga alarmı!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Michy Batshuayi, İstanbul'da!
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Habertürk'te
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Çeyrek final aşkına!
        Çeyrek final aşkına!
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Kocaeli'deki Mahir hoca cinayetinde yeni ayrıntılar: 8 tutuklama
        Aşk tazelediler
        Aşk tazelediler
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        Denizde ya da havuzda uygulayabileceğiniz 7 yöntem!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        İnsanların zihnini okumak için 6 taktik!
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Tarihi dönüşe kurban gitti
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Ek vergiye 'beş kala' Türkiye'ye geldi
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        Paris'te aşırı sağ protestosu!
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        14 milyon kişinin maaş zammı belirsiz
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!
        "Eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı!