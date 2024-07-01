Burcu Biricik: Gülümse Luna gülümse
İlk çocuğunu kucağına alıp anne olmak için gün sayan ünlü oyuncu Burcu Biricik'ten, karnı burnunda yeni pozlar; "Gülümse Luna Gülümsee"
2016'da Emre Yetkin ile evlenen Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu ve adını 'Luna' koyacakları bir kız çocuğu beklediklerini duyurmuştu.
İlk çocuğunu kucağına almak için artık gün sayan ve her seferinde annelik heycanını takipçleriyle paylaşan Burcu Biricik, sosyal medya hesabından yeni karnı burnunda paylaşımlar yaptı.
Burcu Biricik, takipçileriyle paylaştığı fotoğrafa; "Gülümse Luna gülümsee" notunu düştü. Ünlü oyuncunun, bu paylaşımının altına Filiz Akın; "En güzel anne adayı güzel Burcucum" notunu düştü.
Fotoğraflar: Instagram