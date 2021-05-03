Konuyla ilgili Instagram'dan paylaşımda bulunan Burcu Biricik, "Canlarım, eşim, dostlarım, sevenlerim, sevmeyenlerim... Malum doğum günüm geliyor. Belki içinizden bir hediye almak gelirse diye bunu da şöyle şuraya bırakıyorum. Rol gereği olsa da kısa bir zaman için otizmli bir annenin ne zorluklar yaşadığını, ne çaresiz durumlara düştüğünü gördüm, yaşadım, hissettim. Küçük büyük fark etmez, benim için en güzel hediye bu olacak. Şimdiden teşekkürler" ifadelerini kullandı.