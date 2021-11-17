HÜLYA AVŞAR

Hülya Avşar, istediği tarzda tişört bulamadığını söyleyerek ticari hayatına beyaz tişört tasarlayarak atıldı. Avşar, markasını daha sonra tenis kıyafeti, ardından da parfüm ve bakım ürünleri olarak geliştirdi.

Sanatçı, firmasını ilk kurduğu günlerde ticaret hayatına girişini, "Nedense beyaz tişört bulamıyordum. Hem istendiğinde anında bulunması hem de kaliteli bir ürünü herkesin alabilmesi için tişört işine giriştim." diyerek açıklamıştı.

Avşar Kızı, tişört işinde başarılı olunca çocuk giyimi üzerine markalar oluşturdu. İnşat sektörüne de el atan Avşar, ortağıyla düştüğü anlaşmazlık nedeniyle bu işte başarılı olamadı. Sanatçı, 2006’da bir inşaat şirketiyle birlikte İstanbul Riva’da inşa edilecek 10 adet ekolojik ev için kolları sıvadı. Ne var ki örnek evin kendisine belirtilenden küçük yapılması nedeniyle ortaklıktan ayrıldı.

Ünlü isim, 2014’te “Her yönüyle rahat edebileceğim bir yer oluşturmak istiyorum.” diyerek Maslak'taki bir otelin içine 3 milyon TL harcayarak, bir spor salonu açtı. Avşar, ilgilenmeyince spor salonunu, açılışından 1 yıl sonra devretti.