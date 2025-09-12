Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Özberk sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin - Magazin haberleri

        Burcu Özberk sitem etti: İnsanların kafasını şişirmeyin

        Burcu Özberk, dikkat çeken bir açıklamada bulundu; "Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 11:51 Güncelleme: 12.09.2025 - 11:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İnsanların kafasını şişirmeyin"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yurt dışında yaşayan Türk arkadaşlarına sitem etti.

        Burcu Özberk, "Yılda 2 hafta yurt dışından gelip Türkiye hakkında kötü konuşan arkadaşlarımdan rahatsız olmaya başladım. Sanki gerçekten önemsiyorsun burayı... Eğer öyleyse gerçekten faydalı olacak şeyler yapın. Sürekli story atıp burada yaşayan insanların kafasını şişirmeyin" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burcu Özberk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        Bahar Aksu cinayetinde karar çıktı! Tüm sanıklara ağır müebbet!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Ankara'daki 2 depremin ardından... Prof. Dr. Görür'den Başkent'e kritik uyarı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        'Kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar' demişti... 13 gün arayla 2. saldırı!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Annesi, kardeşi ve komşusunu vurdu! Acı haber geldi!
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        İzmir'de 2 polisi şehit etmişti! Baba ile atış talimi!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Arnavutluk kabinede yapay zeka bakana yer verdi
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Türkiye’den kaçırılan heykeli satın alan koleksiyoner hakkında tutuklama emri
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        Okyanusun derinliklerinde yeni keşif
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        İlayda'yı, 'Kadınlar Günü'nde katletmişti... Bank cinayetinde karar!
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Hileli bordroda fazla çalışma hesabı
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Jota Silva, Beşiktaş için İstanbul'da!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Trakya ve Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!
        Ali Koç'tan transfer açıklaması!