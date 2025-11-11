Burdur - Balıkesir kaç kilometre? Burdur - Balıkesir arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu güzergah, Akdeniz Bölgesi'nin serin yaylalarından Marmara ve Ege'nin buluştuğu bereketli ovalara doğru, Batı Anadolu'yu dikey olarak kat eden stratejik bir koridordur. Sadece iki il merkezini değil, aynı zamanda farklı tarım kültürlerini ve coğrafi bölgeleri de birbirine bağlar. Özel araçla veya otobüsle yapılabilecek bu seyahatin en verimli rotalarını, tahmini yolculuk sürelerini ve mola noktalarını bu yazımızda sizler için detaylıca inceledik. Hangi yolun size daha uygun olduğunu öğrenmek için okumaya devam edin...

BURDUR - BALIKESİR ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Burdur şehir merkezi ile Balıkesir şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en mantıklı güzergah olan Afyonkarahisar ve Kütahya üzerinden yaklaşık 380 ila 400 kilometre arasındadır. Bu mesafe, yolculuğun tamamına yakınının otoyol değil, yüksek standartlı ve bölünmüş devlet yolları (D-650, D-240, D-230) üzerinden katedilmesini içerir.

Alternatif bir rota olarak, İzmir üzerinden gitmek de mümkündür. Bu güzergah, Burdur'dan yola çıkıp Denizli, Aydın ve İzmir üzerinden İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanarak Balıkesir'e ulaşmayı içerir. Ancak bu rota, mesafeyi yaklaşık 450-470 kilometreye kadar uzatır ve genellikle zaman veya yakıt açısından daha verimli değildir; daha çok turistik bir gezi rotası olarak tercih edilebilir. Bu yazıda, ana güzergah olan Afyonkarahisar-Kütahya rotasını baz alacağız.

BURDUR - BALIKESİR ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Burdur ile Balıkesir arasındaki yaklaşık 390 kilometrelik mesafe, ideal trafik koşullarında ve normal hız limitlerine uyularak yapıldığında, özel araçla yaklaşık 4 saat 30 dakika ile 5 saat arasında tamamlanabilir. Bu süre, yolculuğun neredeyse tamamının otoyol olmamasından, şehir ve ilçe merkezlerinin çevre yollarından geçilmesinden kaynaklanmaktadır. Şehir Geçişleri: Rota üzerinde Afyonkarahisar ve Kütahya gibi iki önemli il merkezi bulunmaktadır. Bu şehirlerin çevre yolları veya şehir içi geçişleri, günün belirli saatlerinde trafiği yavaşlatabilir.

Ağır Vasıta Trafiği: Bu güzergah, Antalya ve Akdeniz limanlarını Marmara Bölgesi'ne bağlayan ana kamyon ve tır rotalarından biridir. Yoğun ağır vasıta trafiği, özellikle tırmanış şeritlerinde ve tek şeride düşen yollarda yavaşlamalara neden olabilir. Mevsimsel Koşullar: Yolculuğun önemli bir kısmı, İç Batı Anadolu'nun yüksek platolarından (Afyonkarahisar ve Kütahya'nın rakımı 1000 metre civarındadır) geçer. Kış aylarında bu bölgelerde yaşanabilecek ani kar yağışı, buzlanma ve sis, sürüş güvenliğini ve hızını doğrudan etkiler. TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

Burdur ile Balıkesir arasında seyahat etmenin en yaygın toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. Türkiye'nin önde gelen birçok otobüs firması (Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm vb.) bu hatta düzenli olarak sefer düzenlemektedir. Otobüs yolculuğu, güzergah üzerindeki duraklamalar (Afyonkarahisar, Kütahya, Tavşanlı vb.) ve verilen zorunlu molalar nedeniyle özel araca göre daha uzun sürer. Toplam seyahat süresi genellikle 5 saat 30 dakika ile 6 saat 30 dakika arasında değişmektedir. Otobüsler, konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sunar ve genellikle Afyonkarahisar'daki bir dinlenme tesisinde mola verirler. Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki şehir arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır. Tren: Doğrudan bir Yüksek Hızlı Tren (YHT) veya konvansiyonel tren hattı yoktur. Yolculuk, çoklu aktarmalar (örneğin Burdur'dan otobüsle Eskişehir'e, oradan YHT ile Balıkesir'e) gerektirir ki bu da toplam süreyi 7-8 saatin üzerine çıkarır.

Uçak: İki şehirde de havalimanı olmasına rağmen (Burdur'a en yakın Isparta, Balıkesir'de Koca Seyit), aralarında direkt bir uçuş hattı yoktur. İstanbul veya Ankara üzerinden aktarma yapmak gerekecektir. Bu durum, havalimanı transferleri ve bekleme süreleriyle birlikte toplam yolculuk süresini karayolundan çok daha uzun hale getirir. GÖLLER YÖRESİ'NDEN MARMARA'YA Burdur'dan Balıkesir'e yapılan yolculuk, coğrafi bir geçişin tüm aşamalarını sunar. Burdur'dan yola çıkıldığında, D-650 karayolu takip edilerek kuzeye, Afyonkarahisar'a doğru ilerlenir. Bu etapta Göller Yöresi'nin kurak ve engebeli arazisi hakimdir. Yol üzerinde Sandıklı gibi termal kaynaklarıyla ünlü bir ilçeden geçilir.