        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 01:09 Güncelleme: 14.09.2025 - 01:09
        K.H.U. (64) idaresindeki otomobil, Burç Mahallesi Stadyum Kavşağı'nda M.T.K. (22) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araçta ışıkta bekleyen R.B. (29) idaresindeki otomobile çarptı.

        Kazada, sürücüler K.H.U. ve M.T.K. ile araçlardaki Hatice Uslu (94), A.İ.A. (59) ve G.U. (17) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hatice Uslu kurtarılamadı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Fotoğraf:AA

