Burdur'da silahlı kavga: 3 yaralı
Burdur'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı. Olaya ilişkin bir kişi tutuklandı
Hatiphoca Caddesi'ndeki alkollü bir işletmede, müşteriler ile iş yeri çalışanı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iş yeri çalışanı E.C, müşteri U.G'yi kafasına silahla vurarak darbetti.
U.G, arkadaşlarıyla yakındaki farklı bir alkollü işletmeye kaçtı. Araçla kaçanları takip eden E.C, rastgele U.G'nin girdiği işletmeye ateş açtı.
İşletmede bulunan B.O. ve İ.E.M. yaralandı.
Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Zanlı E.C. ise polis ekiplerince ruhsatsız silahıyla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.