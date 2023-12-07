Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Burdur Gölhisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerden biri öldü, dört kişi yaralandı.

AA'nın haberine göre; Sami Kurt (44) idaresindeki otomobil, Sorkun köyü Cengiz Köprüsü mevkisinde Hakan T. (36) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

KAZA YERİNDE ÖLDÜ İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Gölhisar Belediyesi kurtarma ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık ekibi, sürücülerden Kurt'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ Kazada yaralanan Kurt'un eşi Aygül (39) ve kızları Fatmanur ve Aslı (13) Kurt ile diğer sürücü Hakan T. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Aslı Kurt, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. *Haberin tüm fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.