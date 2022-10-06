Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü 0:00 / 0:00

AA

Burdur'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziya Gün (22) idaresindeki motosiklet, Bülent Ecevit Bulvarı Süt Ofisi kavşağında M.A.G'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Gün, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA'nın haberine göre; otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Yaşamını yitiren gencin yakınları hastane önünde büyük acı yaşadı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.