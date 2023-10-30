Bakıcı eve giremedi; koca ölü, eşi yaralı bulundu

BURDUR'da,yaşadıklarıevde Bayram Sertcan (76) ölü, eşi Zehra Sertcan (67) ise yüzünden yaralı halde bulundu. Olay bakıcı kadının eve gelip, içeri giremeyince polisi aramasıyla ortaya çıktı.

Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve saat 09.00 sıralarında gelen Sertcan ailesinin bakıcısı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bayram Sertcan'ın ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı belirtilirken, şüpheli olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.