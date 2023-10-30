Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bakıcı eve giremedi; koca ölü, eşi yaralı bulundu

        BURDUR'da,yaşadıklarıevde Bayram Sertcan (76) ölü, eşi Zehra Sertcan (67) ise yüzünden yaralı halde bulundu. Olay bakıcı kadının eve gelip, içeri giremeyince polisi aramasıyla ortaya çıktı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 14:20 Güncelleme: 30.10.2023 - 14:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakıcı eve giremedi; koca ölü, eşi yaralı bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURDUR'da,yaşadıklarıevde Bayram Sertcan (76) ölü, eşi Zehra Sertcan (67) ise yüzünden yaralı halde bulundu. Olay bakıcı kadının eve gelip, içeri giremeyince polisi aramasıyla ortaya çıktı. 

        Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve saat 09.00 sıralarında gelen Sertcan ailesinin bakıcısı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bayram Sertcan'ın ölüm nedeninin otopsi ile ortaya çıkacağı belirtilirken, şüpheli olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        Yaşlı çifte kan donduran saldırı şüphesi!
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        "Gazze'ye 18 bin tondan fazla patlayıcı atıldı"
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Kocaman'ı yakaladı, gözü Daum'da!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Alp 3 yaşındaydı! 5 kişinin öldüğü kazada flaş gelişme!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Bir ilçeyi aydınlatabilecek kaçak trafolar ele geçirildi!
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        Fazla zam yapan ev sahibine ceza
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Hamas'ın kaçırdığı Alman kadın öldü mü?
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Dünya devi devrede! Boey yarışı
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        Sondajda çıkan gazı poşete doldurdular!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        TEM Otoyolu'nda faciadan dönüldü!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        "Omuz attın" cinayetinde kahreden ayrıntı!
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        İstek şarkı cinayetinde 1 tutuklama! Kalbine şişe kırığı saplanmış!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak

        Benzer Haberler

        Burdur'da yaşlı adam evinde ölü, eşi yaralı halde bulundu
        Burdur'da yaşlı adam evinde ölü, eşi yaralı halde bulundu
        Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Burdur'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı
        Çeltikçi'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Çeltikçi'de çıkan anız yangını söndürüldü
        Karamanlı'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Karamanlı'da Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
        Cumhuriyet'le yaşıt Fahriye nine, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarını dün g...
        Cumhuriyet'le yaşıt Fahriye nine, Cumhuriyet'in 10. yıl kutlamalarını dün g...
        İtfaiyeciler, gittikleri kazada arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı 
        İtfaiyeciler, gittikleri kazada arkadaşlarının cansız bedeniyle karşılaştı 