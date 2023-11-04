Drift atıp kaçarken, ekip aracına çarpan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne 30 bin 870 TL ceza BURDUR'dadrift attıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ekip aracına çarpıp, bir süre sonra da tarlaya giren A.A.Y. (16), gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücüye, `Drift atmak´, `Dur ihtarına uymamak´, `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´, `Sürücü belgesiz araç kullanmak´tan 30 bin 870 lira ceza kesildi.

BURDUR'dadrift attıktan sonra polisten kaçarken otomobiliyle ekip aracına çarpıp, bir süre sonra da tarlaya giren A.A.Y. (16), gözaltına alındı. Ehliyetsiz sürücüye, `Drift atmak´, `Dur ihtarına uymamak´, `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´, `Sürücü belgesiz araç kullanmak´tan 30 bin 870 lira ceza kesildi.

İstasyon Caddesi'nde dün saat 23.00 sıralarında otomobiliyle drift atan A.A.Y., Cumhuriyet Meydanı'nda polisin 'Dur' ihtarına uymadı. Bir süre kaçan sürücü Eski Sanayi Sitesi'nde otomobilini park etti. Otomobilin yerini belirleyen polisleri fark eden A.A.Y., kaçmaya çalıştı. Polis aracına çarpan sürücünün takip sırasında Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi'nde kontrolünü yitirdiği otomobili, yol kenarındaki tarlaya girdi.

Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. A.A.Y.'ye, `Drift atmak´, `Dur ihtarına uymamak´, `Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek´, `Sürücü belgesiz araç kullanmak´tan 30 bin 870 lira ceza kesildi. Otomobil de otoparka çekildi.