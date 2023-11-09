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        Borç verdiği inşaat ustası evine girip, öldürmüş

        BURDUR'daevindeölü bulunan Bayram Sertcan'ın (76) cinayet şüphelisi Ayhan U. (41), polisin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonrası yakalandı. İnşaat ustası Ayhan U. sorgusunda, borç aldığı Sertcan'ın evine camdan girip, bıçakladıktan sonra ziynet eşyası ile parasını aldığını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:23 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:25
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        Borç verdiği inşaat ustası evine girip, öldürmüş
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        BURDUR'daevindeölü bulunan Bayram Sertcan'ın (76) cinayet şüphelisi Ayhan U. (41), polisin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelemesi sonrası yakalandı. İnşaat ustası Ayhan U. sorgusunda, borç aldığı Sertcan'ın evine camdan girip, bıçakladıktan sonra ziynet eşyası ile parasını aldığını anlattı.

        Menderes Mahallesi Kemal Solmaz Caddesi'ndeki 2 katlı müstakil eve, 30 Ekim'de saat 09.00 sıralarında Sertcan ailesinin bakıcısı kadın geldi. Bakıcı kadın, kapıyı açtıramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla eve, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giriş kapısının yanındaki camdan içeri giren itfaiye ekipleri, Zehra Sertcan'ı odada kanlar içinde yerde, eşi Bayram Sertcan'ı ise mutfakta hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Bayram Sertcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Zehra Sertcan, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Bayram Sertcan'ın otopsisinde vücudunda 3 bıçak darbesine rastlandı. Bayram Sertcan'ın cenazesi, Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        500 SAAT GÖRÜNTÜ İZLENDİ

        Burdur Emniyet Müdürlüğü olayı çözmek için 2 komiser ve 8 polis memurundan oluşan 3 ekip kurdu. Ekipler, olay gününden itibaren 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Ekipler, olayın şüphelisi olarak Bayram Sertcan'ın evindeki tamir işlerine yardımcı olan inşaat ustası Ayhan U.'yu belirledi. Teknik ve fiziki takip sonrası Ayhan U., dün Menderes Mahallesi Ortayol Caddesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Ayhan U.'nun eşi A.U. (37) da sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        SORGUSUNDA İTİRAF ETTİ

        İlk ifadesinde Bayram Sertcan'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen Ayhan U., zaman zaman borç para aldığını anlattı. Olay günü eve arka bahçe tarafındaki camdan girdiğini belirten Ayhan U., mutfakta karşılaştığı Bayram Sertcan'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra bir miktar para ile ziynet eşyası alarak kaçtığını itiraf etti. Ayhan U.'nun kiracı olarak oturduğu evde delil toplayan ekipler, otomobilini de incelemek için emniyet otoparkına götürdü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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