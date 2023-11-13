Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede (2)

TUTUKLANDI

Burdur'dadüğündekigelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaralayan damat İsmail Ceylan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya ifade veren İsmail Ceylan, sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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