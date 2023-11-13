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        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 15:18
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        Tabancayla ateş ederken, arkadaşını yaralayan damat adliyede (2)
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        TUTUKLANDI

        Burdur'dadüğündekigelin alma sırasında tabancayla ateş ederken, kazayla gelin aracını kullanan arkadaşı Halil İbrahim S.'yi yaralayan damat İsmail Ceylan'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya ifade veren İsmail Ceylan, sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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