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        Burdur Gölü kenarına yine moloz ve atık döküldü

        BURDUR Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü; inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 11:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 11:08
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        Burdur Gölü kenarına yine moloz ve atık döküldü
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        BURDUR Gölü kenarına yine kimliği belirsiz kişi ve kişilerce moloz ve atık döküldü; inceleme başlatıldı.

        Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan, Uluslararası Ramsar Sözleşmesi ile de koruma altına alınan Burdur Gölü kenarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz ve atık döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, daha önce de yaşanan kirlilik ile ilgili çalışma başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesi halinde, Çevre Kanunu'na göre idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Temmuz ve eylül aylarında da göl kenarına moloz ve atık atılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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