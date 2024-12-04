Ümit Özdağ: TBMM'den katılımlar görürseniz şaşırmayın (2)

CHP'LİBELEDİYEYE 'BOZKURT' TEPKİSİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ettikten sonra Zafer Partisi'ne geçen Tefenni Belediye Başkanı Ümit Alagöz'ü ziyaret etti. Belediye Başkanı Alagöz ile görüşen Özdağ, daha sonra belediye binasının balkonundan partililere seslendi. Alanya Belediyesi tarafından ilçenin girişinde yer alan Türk bayrağı ile Bozkurt heykelinden Bozkurt’un kaldırılmasına tepki gösterdi. Özdağ, "CHP'li belediye başkanının Alanya'da o heykeli 'buranın çok kültürlü ruhuna uymuyor' diye kaldırdığını geçen hafta içimiz acıyarak, hep birlikte izledik. O belediye başkanına hatırlatıyorum. Tefenni nasıl Yörük ise, nasıl Türkmen ise, nasıl Türk ise, Alanya da öyle Yörük’tür, Türkmen’dir, Türk’tür" dedi.

'ÖCALAN, İMRALI'DA KALMAYA DEVAM EDECEK' Özdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhur İttifakı'nın iki paydaşı CHP'nin de desteğini alarak şimdi Abdullah Öcalan'a af getirmekten, onu konuşturmaktan, Kürtlere devlet hediye etmekten bahsediyorlar. Anayasamızı değiştirme mücadelesi veriyorlar. Zafer Partisi olarak size söz veriyoruz. Öcalan, İmralı'da kalmaya devam edecek ve orada ölecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük ve güçlü bir devlettir. Bir terör örgütünün liderini, elebaşısını gazi Meclisimize, Cumhuriyeti kuran, İstiklal Harbi'ni veren Meclis'e sokmayız. Onun kirli ayakları, o Meclis'e giremez. Hiçbir terör örgütünü arkasında hangi yabancı güç olursa olsun anayasamızdan Türk milleti ibaresini çıkarttırmayız. Türklüğü çıkarttırmayız. Türk milletinin elinden devletinin alınmasına müsaade etmeyiz. Bundan sonra sizden Zafer Partisi'nin sığınmacıların ve kaçakların vatanlarına dönmesi için verdiği mücadeleye destek olmanızı bekliyorum. Uyuşturucuya, sanal kumara, yasa dışı bahse karşı açtığımız mücadeleye, çocuklarımızı uyuşturucu belasından kurtarmak için verdiğimiz mücadeleye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütleri önünde diz çökmeden bir Türk devleti olarak devam etmesi için vermiş olduğumuz mücadeleye destek olmanızı istiyorum."