Dünürünün pazardaki tezgahını pompalı tüfekle bastı (2)
TUTUKLANDIBurdur'dadünürü M.
TUTUKLANDI
Burdur'dadünürü M.C.'ye ait pazar tezgahını pompalı tüfekle basan Osman Tekin'in polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Osman Tekin, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahla tehdit, kasten yaralama, hakaret' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
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