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        Dünürünün pazardaki tezgahını pompalı tüfekle bastı (2)

        TUTUKLANDIBurdur'dadünürü M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 16:05 Güncelleme: 11.03.2025 - 16:05
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        Dünürünün pazardaki tezgahını pompalı tüfekle bastı (2)
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        TUTUKLANDI

        Burdur'dadünürü M.C.'ye ait pazar tezgahını pompalı tüfekle basan Osman Tekin'in polis merkezindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Osman Tekin, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahla tehdit, kasten yaralama, hakaret' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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