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        Trafik polisinden motosikletli gençlere 'Ananızı, babanızı düşünün' uyarısı

        BURDUR'da polis, trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli 5 genci durdurup, "2 teker her zaman sıkıntı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 11:33 Güncelleme: 13.03.2025 - 11:35
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        Trafik polisinden motosikletli gençlere 'Ananızı, babanızı düşünün' uyarısı
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        BURDUR'da polis, trafikte tehlikeli hareketler yapan motosikletli 5 genci durdurup, "2 teker her zaman sıkıntı. Kaporta sensin. Ona göre kullanacaksın. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. Bunu yapmayın. Ananızı, babanızı düşünün" diyerek uyardı.

        Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet kullanımının arttığı yaz aylarında yaşanabilecek ölümlü ve yaralanmalı kazaları önlemek için kentte denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, kentin çeşitli bölgelerinde yaptıkları denetimlerde motosikletlileri trafik kurallarına uymaları, kask kullanmaları, seyir halinde telefon kullanmamaları, güvenli sürüş konusunda dikkatli olmaları konularında uyardı.

        'KASK DA BİR YERE KADAR KORUN'

        Şirinevler Mahallesi'nde dün akşam yapılan denetimde, trafikte tehlikeli hareketler yaptığı belirlenen 5 motosikletli, durduruldu. Belge ve araç kontrolü yapan ekipler, eksik tertibat bulunduğu belirlenen motosikletlerden birini otoparka çekerek, cezai işlem uyguladı. Denetim yapan ekipte görevli polis memuru, genç motosiklet sürücülerini, "2 teker her zaman sıkıntı. Motor her zaman sıkıntı. Neden? Kaporta sensin. Ona göre kullanacaksın. Bu hayata bir kere geliyorsunuz. Bunu yapmayın. En ufak bir dokunuşta, kafanı bir yere vursan gitti. Kask da bir yere kadar korur. Kafayı en ufak vurdun mu bitiyor iş. Ne güzel bak yaşınız genç, hayata bir kere geliyorsunuz. Yapmayın bunları. Ananızı, babanızı düşünün, arkada kalanları düşünün" dedi.

        Diğer yandan geçen yıl Burdur'da motosikletlerin karıştığı 91'i hasarlı 686 kaza meydana geldiği, 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 769 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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