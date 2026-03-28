        Salda Duatlonu Türkiye Kupası yarışları başladı

        Burdur'da Salda Duatlonu Türkiye Kupası ilk gün yarışları yurt içi ve yurt dışından 466 sporcunun katılımıyla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 15:28 Güncelleme:
        Türkiye Triatlon Federasyonunun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Salda Duatlonu Türkiye Kupası Burdur Valiliği himayesinde, Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü çevresinde gerçekleştirildi.

        Türkiye'nin önemli doğal güzelliklerinden, turkuaz rengi suyu ve beyaz kumsallarıyla dikkati çeken Salda Gölü'nün çevresinde gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, eşsiz doğa manzarası eşliğinde koşu ve bisiklet parkurlarında mücadele etti.

        Organizasyonun ilk etabında yarışan elit erkekler kategorisinde birinci Ivan Shevchenko, ikinci Umut Pınarcı, üçüncü Burakhan Öztaş oldu.

        Elit kadınlar kategorisinde, Dilara Kara birinci ve Zehra Erdoğan ikinciliği elde etti.

        Genç erkekler kategorisinde Zakhar Tsivkovskyi birinci, Dorukalp Azizoğlu ikinci, Mertcan Koşar, yarışı üçüncü bitirdi.

        Genç kadınlarda, birinciliği Mariia Ivashchenko, ikinciliği Lieia Bezlepkina, üçüncülüğü Beren Urhan kazandı.

        Paradualton kategorilerinde ise Tahir Erdemir ve Yusuf Efe Gündüz birinci olurken, Can Adal Yıldız ve Umut Gençler ikincilikle yarışmayı tamamladı.

        Dereceye giren sporculara Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyelerince ödülleri verildi.

        Bilgihan, gazetecilere, Salda'nın Dünya Jeolojik Miraslarından en önemli değerlerinden biri olduğunu söyledi.

        Salda'nın bilim ve spor için önemli bir yer olduğunu belirten Bilgihan, "27 Nisan'da da bilim meraklılarını Salda'ya bekliyoruz. Haziran ayında ise astrobiyolojik etkinlik günlerinde bütün bilim tutkunlarını, doğaseverleri ve Salda meraklılarını bekliyoruz." dedi.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Vekili Bülent Çendik ise Salda'nın doğasının triatlon ve duatlon yarışları için çok uygun olduğunu kaydetti.

        Duatlonda paraduatlon kategorisinde birinci olan Tahir Erdemir, 2028 Los Angeles olimpiyatlarına hazırlandığı anlatarak organizasyondan memnun olduğunu dile getirdi.

        Organizasyon yarınki yarışlarla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Bahçeli'den Yönter'in istifası açıklaması: Küskünlüğe dayalı değil
        Doğum izni artıyor
        Polisi öldürmüşlerdi! İstenen ceza belli oldu
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        Kaskoda düzeltme sert olur
        "Aile baskısı yok"
        Tiger Woods gözaltına alındı
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Kızını boğarak öldürmüştü! Katil anne için karar!
        İşte APP ve standart plakanın farkı
        Kanserden bir bacağı kesildi! Hayali protez bacakla tekrar yürümek
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri!
        Haftanın Kitapları
