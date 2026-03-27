        Burdur'da kuraklığa dayanıklı ürünlerin teşviki için üreticilere 20 milyon lira destek verildi

        Burdur'da "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 1347 üreticiye 7 proje için 20 milyon lira destek sağlandı.

        Giriş: 27.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        Burdur'da kuraklığa dayanıklı ürünlerin teşviki için üreticilere 20 milyon lira destek verildi

        Burdur'da "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 1347 üreticiye 7 proje için 20 milyon lira destek sağlandı.

        İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde 2026 yılı "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi" lansmanı düzenlendi.

        Özel İdaresi bahçesinde gerçekleştirilen programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Gölü Eylem Planı kapsamında su kaynaklarının daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini, bu doğrultuda daha az su tüketen ve kuraklığa dayanıklı ürünlerin üretimini teşvik ettiklerini söyledi.

        Proje kapsamında zeytin üretiminin yaygınlaştırılması için 2 milyon liralık bütçeyle 140 çiftçinin 570 dekar alanda yeni bahçe kurmasının sağlanacağını belirten Bilgihan, Kızılkaya bölgesinde çörekotu üretiminin desteklenmesi için 67 çiftçiye destek verileceğini kaydetti.

        Bilgihan, Söğüt beldesinde domates üretiminde yaklaşık 6,5 milyon liralık destek sağlanacağını, 300 üreticinin 1400 dekar alanda destekleneceğini bildirdi.

        Yöreye özgü Melli incirinin yaygınlaştırılması amacıyla yaklaşık 3 bin fidan dağıtılacağını aktaran Bilgihan, Yusufça havucunun yeniden canlandırılması için de proje yürütüldüğünü ifade etti.

        Vali Bilgihan ayrıca, sorgum sudan otu ve yem şalgamı gibi kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin üretiminin destekleneceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

