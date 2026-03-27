        Burdur'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

        Burdur'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Burdur'da Orman Haftası'nda fidanlar toprakla buluşturuldu

        Burdur'da Orman Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirdi.


        İlyas köyünde gerçekleşen "Türkiye’nin Gücü Orman" temalı fidan dikim etkinliğinde, zeytin ve fıstık çamı fidanları katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, programda yaptığı konuşmada, ağaçlandırma konusundaki faaliyetlerin önemli olduğunu söyledi.

        Burdur Gölünün kurumaması ve mevcut durumunun korunmasına vurgu yapan Bilgihan, çocukların ve gençlerin fidanları toprakla buluşturarak doğaya sahip çıkmalarının önemine dikkati çekti.

        Orman İşletme Müdürü Sefa Karataş ise, 1960-2025 yılları arasında 150 bin hektar alana 155 milyon fidan dikildiği bilgisini paylaştı.

        Bu yıl 100 bin fidan dikildiğini, yıl sonuna kadar 700 hektar alanda 563 bin fidan dikimi hedeflediklerini belirten Karataş, orman köylülerine ekonomik destek vermek amacıyla, zeytin, ceviz, badem, hünnap, alıç, incir, fıtık çamı ile lavanta, kekik, biberiye gibi tıbbi ve aromatik gelir getirici türler diktiklerini dile getirdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

