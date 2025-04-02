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        Ailesi montunu bulmuştu; 3 gündür aranıyor

        BURDUR'da30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Hilmi Güleşir'i (63) arama çalışmaları Burdur Gölü'nde sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:41 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:45
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        Ailesi montunu bulmuştu; 3 gündür aranıyor
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        BURDUR'da30 Mart akşamı evinden ayrılan ve o günden bu yana haber alınamayan Hilmi Güleşir'i (63) arama çalışmaları Burdur Gölü'nde sürüyor.

        Merkez bağlı Kuruçay köyündeki evinden 30 Mart'ta saat 22.00 sıralarında ayrılan Hilmi Güleşir'e ait mont, ailesi tarafından Burdur Gölü Sahili'nde bulunduktan sonra arama çalışmaları, Burdur Gölü'nde yoğunlaştırıldı. AFAD ve emniyet ekiplerinin yanı sıra Antalya'dan gelen dalgıç polislerin arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Antalya'nın yanı sıra Konya ve İzmir'den gelen dalgıç ekipler, Burdur Gölü'nde çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarında henüz Güleşir'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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