Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 16:01 Güncelleme: 27.10.2023 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

        Gökçe Işık idaresindeki 15 ABG 689 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında Mehmet B'nin kullandığı 32 PS 121 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan Işık, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Doktor olduğu öğrenilen Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan diğer sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        100 gemi Boğaz'dan geçecek! 20 savaş uçağı göklerde uçacak! 101 pare top atılacak! MSB, İstanbulluları Boğaz'a davet etti!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        Milli sporcunun öldüğü kazada itiraf geldi!
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        ‘Cumhuriyet millete ümit vermiştir’
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        Atatürk'ün hayatını kurtaran saat
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        100. yıla armağan: Resim Heykel Müzesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        Milli paramızın bir asırlık hikayesi
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Roma dönemine ait tarihi eserle yakalandı! "Pes" dedirten savunma!
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Atatürk'ün görüntülerinin olduğu ilk sinema filmi
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        2024 ortasında düşüş, 2026’da tek hane
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Park yüzünden darp edilen şarkıcı Emirkan'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        Çevre dostu yat limanı hizmete açıldı
        En değerli sonuncu!
        En değerli sonuncu!
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        "Evladını çok güzel yetiştirdiler Metin Akpınar!"
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        Karısını 11 kurşunla öldürdü! İyi hal indirimi aldı
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        "Konferans Ligi'nin Gulliver'i"
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Firmalara 30 milyar liralık kredi imkanı
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Netanyahu: Ben de hesap vereceğim
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?
        Kullananlar dikkat! Saç düzleştiriciler kansere neden olur mu?

        Benzer Haberler

        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Burdur'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        112 Acil Çağrı Merkezinden bayrak isteyen yaşlı kadına polisten pastalı sür...
        112 Acil Çağrı Merkezinden bayrak isteyen yaşlı kadına polisten pastalı sür...
        Ağaca çarpan araçtaki baba ile oğul öldü
        Ağaca çarpan araçtaki baba ile oğul öldü
        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki baba oğul öldü
        Burdur'da ağaca çarpan otomobildeki baba oğul öldü
        Burdur Emniyet Müdürlüğünden üniversite öğrencilerine bilgilendirme
        Burdur Emniyet Müdürlüğünden üniversite öğrencilerine bilgilendirme
        Kış şartlarından korumak için Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak
        Kış şartlarından korumak için Medusa mozaiğinin üzeri kapatılacak