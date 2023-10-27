Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Gökçe Işık idaresindeki 15 ABG 689 plakalı otomobil, organize sanayi kavşağında Mehmet B'nin kullandığı 32 PS 121 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Işık, 112 Acil Sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Doktor olduğu öğrenilen Işık'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan diğer sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.