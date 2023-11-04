Burdur'da park halindeki araçtan döviz ve altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı Burdur'da park halindeki araçtan 1 milyon 500 bin değerinde döviz ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Burdur'da park halindeki araçtan 1 milyon 500 bin değerinde döviz ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şekerevleri Mahallesi'nde park halindeki bir aracın camı kırılarak arka koltuktaki 1 milyon 500 lira değerinde döviz, Türk lirası, 17 çeyrek altın, 400 gram külçe altın, 2 çek defteri ve cep telefonunun çalındığı ihbarını alan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Mağdur olan kişinin eski çalışanı Ö.Ö'nün hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada paralar ve altınlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.