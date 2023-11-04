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        Burdur'da park halindeki araçtan döviz ve altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        Burdur'da park halindeki araçtan 1 milyon 500 bin değerinde döviz ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 17:16 Güncelleme: 04.11.2023 - 17:51
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        Burdur'da park halindeki araçtan döviz ve altın çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı
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        Burdur'da park halindeki araçtan 1 milyon 500 bin değerinde döviz ve altın çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Şekerevleri Mahallesi'nde park halindeki bir aracın camı kırılarak arka koltuktaki 1 milyon 500 lira değerinde döviz, Türk lirası, 17 çeyrek altın, 400 gram külçe altın, 2 çek defteri ve cep telefonunun çalındığı ihbarını alan Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Mağdur olan kişinin eski çalışanı Ö.Ö'nün hırsızlığı yaptığını tespit eden ekipler, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada paralar ve altınlar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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