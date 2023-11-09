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        Burdur'da yaşlı adamı öldüren, eşini de yaralayan zanlı tutuklandı

        Burdur'da bir kişiyi öldürdüğü, eşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 17:21 Güncelleme: 09.11.2023 - 17:27
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        Burdur'da yaşlı adamı öldüren, eşini de yaralayan zanlı tutuklandı
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        Burdur'da bir kişiyi öldürdüğü, eşini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avusturya'da emekli olduktan sonra kente yerleşen Bayram Sertcan'ın (76) Menderes Mahallesi'ndeki evinde öldürülmesi, eşi Zehra Sertcan'ın (67) da yaralanmasının ardından yürüttükleri çalışmada bin 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

        Olayı aydınlatmak için 950 kişiyi sorgulayan ekipler, failin Ayhan U. (41) olduğunu tespit etti.

        Evinde gözaltına alınan Ayhan U. (41) ve eşi Ayten U'nun (37) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Ayten U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Zanlı Ayhan U'nun emniyetteki ifadesinde, daha önce evinde tadilat işleri yaptığı Bayram Sertcan'ın kendisine küfür ve hakaret ettiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.

        Olay gecesi konuşmak için Sertcan'ın evine gittiğini aktaran zanlı, evde oturup beraber çay içtiklerini, daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve kavga ettiklerini belirtti.

        Sorgusunda yaşlı adamı öldürdüğünü, eşini de yaraladığını itiraf ettiği belirtilen zanlının, olaydan sonra tekrar eve gelip yaşlı çiftin yaşayıp yaşamadıklarını camdan kontrol ettiğini, cinayeti para için işlemediğini iddia ettiği ileri sürüldü.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, 30 Ekim sabahı eve geldiğinde Bayram Sertcan'ı üzerine halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı bulmuştu.

        Kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın öldürüldüğü belirlenmiş, yüzünden kesici aletle yaralandığı anlaşılan Alzheimer hastası Zehra Sertcan ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Dün Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda Ayhan U. (41) ve eşi Ayten U. gözaltına alınmış, zanlının evindeki aramada olayda kullanılan bıçak ele geçirilmiş, olay yerinden çalınan bir miktar para, altın künye ile olayda kullanılan eldivene el konulmuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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